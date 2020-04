FIS' rennsjef ser ikke for seg en normal langrennssesong

Koronapandemien kommer høyst sannsynlig til å få konsekvenser for skisesongen som starter i november.

Det mener renndirektøren for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignery. Han sier til VG at han er i gang med å planlegge en alternativ verdenscupsesong.

– I mai skal langrennskomiteen diskutere dette. Det mest optimistiske er en redusert kalender. Men vi vet ikke hva vi skal gjøre før i løpet av sommeren.

Les også: OL-utsettelsen har blitt gladnyhet for juksemakerne

Verdenscupsesongen starter normalt opp i november. Mignerey har en rekke mulige løsninger på tegnebrettet, blant dem at Tour de Ski holdes til ett land, at menn og kvinner separeres for ikke å ha for mange mennesker på samme sted, mindre støtteapparater og renn uten publikum.

– Stor fleksibilitet er nødvendig. Det største problemet er å vite tidsnok hvilke regler vi må følge. Avlysninger i siste liten koster mye penger, det så vi blant annet i Oslo i vinter, sier Mignerey.

(©NTB)

Les også: Anders Auklands treningstips i koronatiden: - Det er kjempeeffektivt (+)