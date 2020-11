FIS-direktør slår tilbake mot kritikken: Derfor vil han ikke avlyse

Pandemien skaper trøbbel for verdenscupen i langrenn, men renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, mener de må gjøre det de kan for å unngå avlysning.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har satt opp en tilnærmet normal verdenscupkalender denne sesongen. Det til tross for at verden er rammet av en pandemi.

FIS har imidlertid allerede fått merke at koronaviruset skaper utfordringer. For tidligere denne uken ble Lillehammer den første arrangøren som måtte kaste inn håndkle.

De skulle egentlig ha arrangert verdenscuprenn den første helgen i desember, men Skipresident Erik Røste fortalte Nettavisen at risikoen ble for høy.

Norges Skiforbund valgte å ta konsekvensen av at smittetallene i Europa har steget voldsomt den siste tiden. Langrennskommentator Torbjørn Nordvall mener at FIS også må ta konsekvensen av det.

I et innlegg hos Nettavisen tidligere denne uken skrev svensken at han mener Det internasjonale skiforbundet bør, med unntak av verdenscupåpningen i Ruka, avlyse de resterende rennene frem til nyttår.

- Jeg fatter ikke hvorfor ikke FIS kan innse faktum, skriver blant annet Nordvall.

Mignerey uenig

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier imidlertid at han ikke er enig med dem som mener at de bør avlyse rennene før nyttår.

- Jeg forstår helt klart bekymringene, men å si at vi bør avlyse de internasjonale konkurransene ut året er jeg personlig ikke enig i. Jeg ser alle konsekvensene det kan få for sporten på lang sikt, sier Mignerey til Nettavisen.

- Vi må selvfølgelig gjøre dette på en trygg måte, men å arrangere verdenscupen og VM er viktig for sportens fremtid, forteller renndirektøren.

Han mener at det er spesielt økonomisk viktig for langrennssporten at det blir arrangert internasjonale renn denne sesongen.

- Vi vil gjøre alt det vi kan for at vi skal få arrangert noen renn denne sesongen, sier franskmannen.

For øyeblikket ser verdenscupåpningen i finske Ruka ut til å gå som normalt. Mignerey utelukker heller ikke at den finske arrangøren kan komme til å ta over de avlyste rennene til Lillehammer. Renndirektøren er også positiv til at det vil bli renn i både Davos og Dresden før jul.

- Men vi vet at ting kan endre seg fort så jeg skal ikke si for mye om resten av sesongen. Det vi erfarte med Lillehammer er noe vi kan komme til å måtte håndtere hver eneste uke. Derfor gir det ikke mening å snakke for mye om det som skal skje om flere uker, sier Mignerey.

Skeptiske utøvere



Renndirektøren vil dermed ikke utelukke at det kan bli flere endringer på verdenscupkalenderen denne vinteren.

En kalender som har fått mye kritikk, også blant utøvere.

Therese Johaug uttalte forrige måned til Nettavisen at det er som å tro på julenissen at alle rennen vil bli arrangert som planlagt.

Svenske Jonna Sundling synes det er ubehagelig at utøverne skal ut å reise i Europa når smitten igjen øker.

- Det føles ikke veldig kult. Jeg håper vi kan løse det på en bra måte, sier Sundling til SVT.

Heller ikke den norske sprintstjernen Maiken Caspersen Falla er veldig begeistret. Hun synes FIS har gjort en dårlig jobb med kalenderen.

- De utsetter oss utøvere og støtteapparatene for en ekstrem risiko ved å kjøre den terminlisten som er nå. Vi skal reise gjennom så mange steder og flyplasser, hvor det er høy smitterisiko. Det er ganske mange flyplasser vi skal innom i løpet av vinteren, med nedbrutt immunforsvar. Det er min største bekymring, sa Falla nylig til VG.

Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen 20. november.

