FIS-direktøren svarer på Johaugs Tour de Ski-kritikk

Therese Johaug vil ha endringer på Tour de Ski-planene. Pierre Mignerey, renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS) kommenterer kritikken.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Johaug vant søndag suverent den 14. utgaven av Tour de Ski, men gjør det klart at det ikke er sikkert at hun kommer til å stille opp i konkurransen neste sesong.

For øyeblikket er det lagt opp til flere renn på programmet enn det Johaug liker. Hun mener åtte renn er for mye i en sesong hvor det også arrangeres VM i Oberstdorf.

- Det blir viktig at det ikke blir altfor mange skirenn. På programmet i dag står det at det skal være åtte - ett mer enn det er i dag. Det synes jeg er veldig rart før et mesterskap å ha åtte konkurranser når du har et mesterskap som folk lader opp til. Jeg tror de må kutte ut noen konkurranser, sier Johaug til Nettavisen.

VANT: Therese Johaug vant vinterens utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

FIS-sjefen svarer

Søndag ettermiddag konfronterer Nettavisen renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, med Johaugs uttalelser.

Nå åpner han opp for endringer.

- Vi har ikke bestemt oss ennå, men vi må definitivt diskutere det, sier Mignerey til Nettavisen.

Han forklarer at de ikke har hatt noen problemer med å tiltrekke seg de beste utøverne til Tour de Ski denne vinteren.

- Men vi vet at med en gang vi har verdensmesterskap eller OL, så blir det et problem. Vi skal diskutere dette, forteller renndirektøren.

Vil diskutere flere endringer



Mignerey forklarer at de for øyeblikket har satt opp åtte konkurranser fordi neste års tour starter 1. januar.

- Det er en bra dag for promotering av sporten. Vi får se om vi trenger å redusere antall renn eller om vi må leke oss litt med formatet, forteller Mignerey.

Han utelukker blant annet ikke at de kan ta ned påkjenningen ved å bytte ut et av distanserennene med en ny sprint.

- Ja, det kan skje, men for å være ærlig så vet jeg ikke helt ennå. Det er litt tidlig fortsatt, forteller renndirektøren.

Han sier at de først må evaluere denne vinterens Tour de Ski. Noen timer etter målgang er han i utgangpsunktet fornøyd med årets tour hvor blant annet siste etappe opp monsterbakken var gjort om fra jaktstart til fellesstart.

- Jeg synes vi kan være fornøyd. Touren var spennende helt til slutten. Vi må sove litt på dette, men førsteinntrykket er at dette var en virkelig bra Tour de Ski. Akkurat nå er jeg ganske fornøyd, forteller Mignerey.

FIS-direktøren sier at de vil bestemme seg for hvordan touren blir på vårmøte til forbundet i mai.