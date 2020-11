FIS: Finland overtar junior-VM

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har tildelt finske Vuokatti og Lahti junior- og U23-VM i nordiske grener i februar.

Mesterskapet skulle egentlig gått i polske Zakopane, men på grunn av koronapandemien frasa den polske skimetropolen seg arrangementet.

Langrennsdelen skal gå i Vuokatti fra 8.-14. februar, mens hopp- og kombinertdelen er planlagt i Lahti fra 9.-12. februar.

Langrennsøvelsene for junior og U23 er sprint i klassisk teknikk, 5 og 10 km fri teknikk junior, 10 og 15 km fri teknikk U23. Det er stafetter for kvinner og menn junior og blandet stafett for U23-løperne.

Det er også 15 og 30 km fellesstart i klassisk teknikk for juniorene.

Lahti hadde sist junior- og U23-VM i 2019.

