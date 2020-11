FIS-krav koster skjorta: Skiforbundet risikerer millionregning

FIS-krav skaper trøbbel for skinasjonene. Norges Skiforbund venter millionregning, mens renndirektør frykter at utøvere må stå over renn.

Tidligere i høst vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) at hver enkelt nasjon må ta regningen for de obligatoriske koronatestene i forbindelse med vinterens verdenscup.

For det norske langrennslandslaget ligger dette for øyeblikket an til å koste over en million kroner.

- Det vil bli testing på arrangementstedene hvor vi må betale for testene. Per dags dato ligger vel én test i snitt på 1500 norske kroner, sier den norske landslagssjefen Espen Bjervig.

HEKTISKE DAGER: Langrennsjef Espen Bjervig. Foto: Geir Olsen (NTB)

Han forteller at de pleier å være cirka 42 personer med utøvere og støtteapparat på hvert verdenscuprenn.

Med tanke på at det er satt opp 13 forskjellige arrangementssteder i verdenscupen denne vinteren, og at det i tillegg skal arrangeres ski-VM i Oberstdorf, kan den totale kostnaden dermed ende opp på over én million norske kroner for det norske landslaget.

- Jeg har ikke regnet på dette, men er klar over at det kan bli et betydelig beløp, svarer Bjervig på spørsmål fra Nettavisen om hva han tenker om millionregningen.

Landslagssjefen er forberedt på en større regning, men for mindre nasjoner skaper den ekstra kostnaden hodebry.

Les også: Iversen slår tilbake mot kritikerne: - Feil utvikling

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Foto: Terje Pedersen (NTB)

Renndirektøren tror det blir færre deltakere



Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, erkjenner at de ekstra kostnadene knyttet til koronatestingen er en utfordring.

- Testingen vil garantert føre til ekstra kostnader for deltakerne. Det er vanskelig å spå eksakt hvor mye det vil koste ettersom testmetodene utvikler seg hele tiden og fordi kostnadene er forskjellig fra land til land, sier Mignerey til Nettavisen.

Han mener uansett at det er en utfordring.

- Hver eneste ekstrakostnad er definitivt ikke bra for hverken arrangørene, lagene eller de involverte generelt, forteller renndirektøren.

Mignerey tror de ekstra kostnadene vil føre til at utøvere kan bli tvunget til å droppe enkelte verdenscuprenn denne vinteren.

- Det er riktig at dette trolig vil føre til færre deltakere i verdenscupkonkurranser kommende vinter, sier Mignerey.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

Han legger imidlertid til at flere nasjoner har spart penger på enkelte kostnader i vår og sommer. Han forventer også at lagene tar grep i vinter.

- De forskjellige restriksjonene vil antakelig føre til at lagene reduserer antall personer i støtteapparatene deres og at de optimaliserer deres logistikk, sier Mignerey.

Til tross for smittesituasjonen i Europa, er renndirektøren tydelig på at det er viktig for dem å få arrangert konkurranser i vinter.

- Vi er fullt klar over at den kommende sesongen vil bli utfordrende på mange måter, men vi prøver å organisere skirenn. Verdenscupen og VM er spesielt viktig for fremtiden til vår idrett, sier Mignerey.

Les også: Landslagstreneren bekymret for koronaviruset

STJERNE: Jessica Diggins er én av de større profilene i verdenscupsirkuset, men hennes landslagssjef er bekymret for kostnadene som venter denne sesongen. Foto: Gian Ehrenzeller (AP)

USA har ikke råd

Chris Grover, sjef for det amerikanske langrennslandslaget, sier til svenske Aftonbladet at han er bekymret over situasjonen.

Han svarer kontant «nei» på spørsmål om det amerikanske laget har råd til å betale for koronatestingen i vinter.

- Dette er en stor bekymring. Sparepengene våres kommer kun til å holde halve vinteren. Vi må virkelig håpe at det kommer billigere og enklere tester, sier Grover.

Norges landslagssjef forstår at kostnadene skaper trøbbel for de mindre nasjonene.

- De vil få en lavere kostnad ved at de er færre, men det er klart at med de kostnadene den omfattende testingen gir vil det være utfordrende for mange, sier Bjervig.

- Ser du for deg at vi vil se færre deltakere i enkelte renn som følge av dette?

- Det blir spekulasjoner, men jeg håper ikke det, sier landslagssjefen.

Les også: Denne skal avsløre juksemakerne. Kan også komme på norske treningssentre

Mye usikkerhet knyttet til verdenscupen



Til tross for koronasituasjonen i Europa har FIS satt opp en tilnærmet normal verdenscupkalender for denne vinteren.

Allerede nå knyttes det imidlertid usikkerhet til flere av de oppsatte rennene.

I starten av desember skal Lillehammer i utgangspunktet arrangere flere verdenscuprenn, men arrangøren har foreløpig ikke fått grønt lys fra norske helsemyndigheter.

Les også: Slik reagerte Northug på Iversens rørende tårer

Nylig uttalte Therese Johaug at hun ikke forventer at samtlige verdenscuprenn vil bli arrangert denne sesongen.

Johaug reagerer på at det er satt opp svært mange renn og forteller at hun har sine tvil om at alle vil bli gjennomført.

- Det er som å tro på julenissen at alle de skirennene på kalenderen blir gått i år, sier Johaug til Nettavisen.

Hun har bestemt seg for å ta det hun får når det kommer til verdenscuprenn i vinter.

- Det er vanskelig for folk å kunne si noe nå for man vet ikke hvordan det blir utover. Man vet ikke hvordan verdenssituasjonen blir og jeg føler at man bare må ta det litt på sparket, forklarer Johaug.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 27. november. Helgen før er det nasjonal sesongåpning på Beitostølen.