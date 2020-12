FIS kritiserer Norges verdenscupavbud

Det internasjonale skiforbundet (FIS) kritiserer Norge, Sverige og Finland for beslutningen om å stå over årets to siste verdenscuphelger i langrenn.

– Norge sender folk til skiskyting, kombinert, alpint, snowboard og fristil. Jeg forstår ikke hva som er forskjellen? Jeg hadde forstått om Norge hadde sagt at de dropper hele sesongen for vintersport fordi smittefaren er for stor. Men at bare ett landslag gjør dette, gir meg en dårlig følelse, sier markedsdirektør Jürg Capol i FIS til SVT. – Vi trenger solidaritet. Landslagene tar ikke ansvar overfor de andre lagene, sier Capol. Også Sverige og Finland har droppet verdenscupen i langrenn ut 2020 på grunn av smittesituasjonen i Europa. Davos (Sveits) 12. og 13. desember og Dresden (Tyskland) helgen etter vil dermed gå uten tre av de største nasjonene. Regelverket til FIS sier at verdenscuprenn bare kan avvikles hvis minst sju av de ti best rangerte langrennsnasjonene deltar. (©NTB) Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter Langrenn

Verdenscup

Medisin/Helse

