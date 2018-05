FIS-styret stoppet hastevedtak om kortere langrennsstafetter

Vedtaket om å gjøre herrestafetten kortere i verdenscup og VM går ikke gjennom med det første. FIS-styret har bedt om at saken skal tas opp på nytt til høsten.

Det skriver Dagbladet. Onsdag besluttet langrennskomiteen å erstatte 4 x 10 kilometer i stafett for menn med en kortere variant (4 x 7,5 km). Det var de mindre nasjonene som sørget for at det fikk flertall under FIS-kongressen i Hellas.

Men dagen etter overstyrte FIS-styret vedtaket. Det bekrefter Åge Skinstad overfor Dagbladet. Han er norsk representant i verdenscupkomiteen i FIS.

– Det gjelder å ta vare på TV-tid og få mest mulig TV-tid for langrennssporten, sier Skinstad.

Han er en stor tilhenger av den tradisjonelle herrestafetten. Den har vært 4 x 10 kilometer i 85 år.

