FIS-styret utsetter Pattaya-kongressen

Styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) gikk fredag til utsettelse av kongressen i Pattaya i mai.

Avgjørelsen ble tatt av FIS-toppene i en telefonkonferanse fredag ettermiddag.

Presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste, som også er styremedlem i FIS, var ikke spesielt optimistisk i forkant av møtet og tippet at de ikke ville ta lang før man ble enige om å flytte hele kongressen fram i tid.

FIS-styret har tidligere måtte tåle en kritikk fordi man valgte Pattaya i Thailand for kongressen fra 17. til 23. mai. Pattaya er for folk flest mest kjent for å være et forlystelsessted med sine mange nattklubber og strippebarer.

Det var på denne kongressen at Trondheim skulle få formelt ja til å arrangere ski-VM i nordiske grener i 2025. Trondheim er for øvrig eneste søker til mesterskapet.

FIS-kongressen samler over 1000 delegater fra alle medlemslandene i forbundet.

(©NTB)