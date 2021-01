FIS tar grep etter fellesstart-dramaet i Falun

Sikkerhetsnett og beskyttelsesmadrasser skal trygge løpernes sikkerhet under verdenscupsprinten i langrenn i Falun søndag.

Dermed tar Det internasjonale skiforbundet (FIS) grep i kjølvannet av at mennenes fellesstart i klassisk stil lørdag endte svært dramatisk.

Flere løpere gikk over ende i høy fart på det skarpe føret. Verst gikk det ut over britiske Andrew Young. De første rapportene gikk ut på at han hadde brukket lårbeinet etter å ha kjørt tvers gjennom et reklamegjerde.

Røntgenundersøkelser avkreftet imidlertid mistanken om bruddskader.

Ifølge Aftonbladet varslet rennsjefen i FIS, Pierre Mignerey, allerede på lagledermøtet lørdag kveld at episoden får konsekvenser. Foran søndagens sprintrenn blir sikkerhetsnett og madrasser montert i svingen der de mest alvorlige krasjene fant sted.

– Alle beskyttelsesmadrasser som er tilgjengelig i området kommer til å bli satt opp, sa Mignerey.

Overfor den svenske avisen utdyper han:

– Selvsagt må vi agere og justere når vi merker at ting må endres, sier han.

Mignerey sier videre at han alltid er bekymret for at det skal oppstå ulykker.

– Hver helt er jeg urolig, sier han og legger til at lørdagens episode økte den frykten.

I tillegg til Young måtte også en rekke andre løpere i bakken lørdag. Den norske landslagsprofilen Hans-Christer Holund valgte å bryte. Han følte ikke at egen sikkerhet var tilstrekkelig ivaretatt.

