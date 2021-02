FIS-topp: – Først og fremst et tap for Norge

De avlyste verdenscuprennene er i første rekke et tap for Norge, mener renndirektør Pierre Mignerey i FIS.

– Om vi må stå over femmila i Holmenkollen, overlever vi det. Å kunne gjennomføre noe i det hele tatt i år er veldig bra, sier Mignerey til NTB.

Han ble like før klokken 19 torsdag informert om regjeringens nei til å gi idretten unntak fra innreisebestemmelsene. Verdenscuphelgene i langrenn i Holmenkollen og Lillehammer kan dermed ikke gjennomføres.

Han tar det hele med fatning selv om han påpeker at man til nå har unngått særlig smittespredning i langrennssirkuset.

Han sier at de ikke har noen plan B for sesongavslutningen, men at de jobber med å få ting på plass. Franskmannen håper de i alle fall vil få på plass arrangør til en av de to helgene.

– Målet er å gjøre noe som gir mening og som gjør at flest mulig land deltar. Om vi har ulike muligheter, vil vi snakke med landene, men vi vil uansett ha uoffisielle samtaler med trenerne og lederne, sier Mignerey.

Han legger til at det vil være en mulighet å kjøre to helger på samme sted. Om løypene tillater det er det dessuten en mulighet for at fem- og tremila blir arrangert.

