FIS-topp satt i karantene i Lillehammer

En representant for Det internasjonale skiforbundet (FIS) er satt i koronakarantene i forbindelse med Raw Air-turneringen i hopp.

Vedkommende ble flyttet fra utøverhotellet til et annet hotell i Lillehammer tirsdag.

– Vi bekrefter dette, men kan ikke oppgi noe navn, sier Horst Nilgen, medieansvarlig for hopp i Det internasjonale skiforbundet.

Heller ikke Terje Lund, arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund, vil si noe om hvem det dreier seg om.

Norges Skiforbund henviser til kommunelegen i Lillehammer for ytterligere opplysninger.

Nevnte Nilgen sendte allerede tirsdag ettermiddag ut melding om at to personer tilknyttet Raw Air var plassert i karantene etter råd fra lokale helsemyndigheter. Den ene av disse er den aktuelle FIS-representanten.

Ifølge opplysninger NTB sitter på skal ingen av de to være smittet av koronaviruset, men de skal ha oppholdt seg i Nord-Italia. Nord-Italia regnes som et høyrisikoområde for smitte.

(©NTB)