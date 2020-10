FIS-topp venter flere avlyste verdenscuprenn

Det internasjonale skiforbundets renndirektør Pierre Mignerey er usikker på om alle vinterens verdenscuprenn vil bli arrangert på grunn av koronapandemien.

– Jeg tror vi kommer til å ha noen konkurranser, men jeg er ikke sikker på at vi får arrangert hele kalenderen. Men det er bra å se sterk motivasjon hos arrangørene, og jeg tenker at alt som kunne bli gjort, er gjort. Selvsagt kommer det til å bli noen utfordringer, men jeg veldig optimistisk med tanke på at vi får arrangert noen renn, sier Mignerey til VG.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 27. november. Etter det skal det, etter planen, arrangeres omkring 40 internasjonale renn.

Flere utøvere har reagert på at de utsettes for en stor risiko ved å gjennomføre terminlisten som foreligger.

Mignerey sier til VG at FIS ikke kan sette egne regler for hele sesongen. Nasjonale myndigheter bestemmer om rennene vil la seg gjennomføre.

– Selvsagt er det å forbli hjemme og ikke gjøre noe, sikrere enn det å reise rundt. Men dette gjelder ikke bare utøvere. Det er situasjonen til vanlige folk også, sier Mignerey.

