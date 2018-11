FIS-toppene sa ja til Vikersund

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) ga fredag grønt lys for å gjeninnsette Vikersund som arrangør av avslutningsrennene i vinterens Raw Air.

Dermed har de siste ukenes redningsaksjon rundt rennene i mammutbakken ført fram.

– Vi kan ikke annet enn å rette en stor takk til den internasjonale ski- og hoppfamilien som har tatt en beslutning om at Vikersund kan slippes inn igjen i varmen, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen etter fredagens avgjørelse.

– Vi er smertelig klar over at den krevende situasjonen vi har havnet i er selvforskyldt og har skapt utfordringer for hoppsporten internasjonalt. Det er svært beklagelig og en lite ønsket situasjon, men vi har hele veien blitt behandlet på en god og rettferdig måte. Etter en hektisk høst, kan vi i dag glede oss over at norsk hoppsport får nok en sjanse til å sikre fornyet tillit også i skiflyging, tilføyer han.

Stor aktivitet

Tidligere i høst satte bakkekomiteen i FIS ned foten og strøk verdens største hoppbakke fra vinterens terminliste. Årsaken var at Vikersund ikke tilfredsstilte kravene som er stilt fra FIS-hold.

Det ble påpekt flere punkter der bakken måtte utbedres.

Siden har det vært hektisk aktivitet på mange fronter for å få mammutbakken tilbake på kalenderen. Gravemaskiner har vært i full sving i anlegget og nye profiltegninger er fremlagt for å etterkomme ønskene fra hopptoppene i FIS om en endret bakkeprofil.

Fjorårets Vikersund-renn ble delvis preget av mange korte svev, som følge av at svært mange hoppere slet med å komme over kulen. Større fart er ikke et alternativ, all den tid det vil kunne gå ut over sikkerheten til de beste.

En inspektør fra bakkekomiteen var nylig i Vikersund for å ta det pågående utbedringsarbeidet i nærmere øyesyn. Tilbakemeldingene skal ha vært positive.

Dersom FIS-styret hadde vendt tommelen ned for Vikersund på fredagens styremøte, ville avslutningsrennene i vinterens Raw Air blitt flyttet til Trondheim. Storbakken i Granåsen, som allerede inngår i Raw Air-konseptet, ville dermed stått for hele avslutningen.

Puster ut

Både hoppsjef Clas Brede Bråthen og landslagstrener Alexander Stöckl har overfor NTB uttrykt tvil rundt om det ville være mulig å berge skiflygingsrennene.

Også utøverne har ventet i spenning på fredagens skjebnemøte. Både Daniel-André Tande og Johann André Forfang har overfor NTB pekt på at Raw Air blir blodfattigere uten den sedvanlige spektakulære avslutningen.

Nå kan alle parter langt på vei puste lettet ut.

Fredagens klarsignal fra FIS-styret betyr samtidig ikke at jobben i Vikersund er over. Arbeidet med tilpasse bakken til FIS-kravene vil pågå også i tiden som kommer.

(©NTB)

