FIS-toppens plan: Vil avslutte hoppsesongen med sju renn i Planica

Halvor Egner Granerud og resten av den mannlige hoppeliten kan komme til å avslutte inneværende sesong med sju renn i slovenske Planica.

I et intervju med den slovenske TV-kanalen RTV bekrefter renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Sandro Pertile, at han jobber for en slik løsning.

Bakgrunnen for at det jobbes på spreng med løsninger rundt verdenscuprennene i mars er avlysningen av Raw Air-turneringen på norsk jord. Den var et faktum i forrige uke etter at norske myndigheter sa nei til karanteneunntak for utenlandske toppidrettsutøvere.

Planica var arrangør for skiflygings-VM så sent som i desember i fjor, og i mars skal det igjen flys på ski i den slovenske mammutbakken. Nå kan ekstra renn samme sted være under oppseiling.

Renndirektør Pertile sier til RTV at målet er å unngå mest mulig reising og forflytning på tampen av sesongen.

– Derfor er vårt primære ønske å bli i Planica i to uker og ha så mange renn som mulig, sier italieneren til TV-kanalen.

