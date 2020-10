FIS utsetter forbud mot fluorsmurning i langrenn til 2021/22-sesongen

FIS-styret setter fluorforbudet i verdenscupen i langrenn på vent. Dermed gjør de det samme som i skiskyting.

Det ble utfallet i fredagens styremøte i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Bakgrunnen er at testutstyret ikke blir klar i tide til sesongåpningen i slutten av november.

Avgjørelsen var ikke uventet. Allerede tidligere i uken gikk Finlands smøresjef i langrenn, Martin Norrgård, ut og sa at han visste hvilken vei det bar i spørsmålet om fluorforbudet.

– Ryktene nådde oss sist uke, og det her tar jo litt luften ut av en. Vi har vært tvunget til å planlegge ut fra at forbudet står der, og vi har vært veldig forsiktige når vi smører og tester utstyr. Vi har skuret smørebodene helt fri for fluor. Derfor kjennes det som om vi har gjort mye unødvendig arbeid, sa Norrgård til SVT.

(©NTB)