FIS vil begrense reisingen – flytter svensk verdenscuphelg i januar

Verdenscuphelgen i langrenn i Ulricehamn i Sverige er flyttet fra 16.- 17. januar til 6.- 7. februar.

Det internasjonale skiforbundet gjør dette for å begrense reisevirksomheten.

– Jeg vil rette en stor takk til arrangørene i Ulricehamn for at de har vært imøtekommende og bidratt til å gjøre endringen mulig. Nå ser vi fram til to skihelger i Falun og Ulricehamn på rappen, sier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i det svenske skiforbundet.

Bytte av helg gjør at det blir en reise mindre mellom Finland og Sverige. Koronapandemien har tvunget fram endringen.

– Det gjør at vi reduserer risikoen for smitte, sier Fåhreaus.

Arrangørsjef Johan Falk sier at de er med på endringen til tross for den knappe tidsfristen.

– Endringen er nødvendig for å sikre verdenscupen i situasjonen vi er i.

Verdenscupkalenderen etter Tour de Ski-slutt 10. januar og fram til 7. februar blir da seende slik ut.

'* Lahti, Finland (23.- 24 januar)

* Falun, Sverige (30.- 31. januar)

* Ulricehamn, Sverige (6.- 7. februar).

Endringen gjør at det ikke er noen ledige helger for de utsatte verdenscuprennene i Lillehammer før i mars. Rennene og prøve-OL i Beijing i Kina 18.- 21. mars er utsatt. Det kan være en mulighet for Lillehammer å smette inn der hvis smittesituasjonen og karantenereglene tillater det.

(©NTB)

