FIS vraket Vikersund for kommende sesong

Det blir trolig ikke noe verdenscuprenn i skiflyging i Vikersund denne sesongen. Partene er ikke blitt enig om seritifiseringen av anlegget, melder NRK.

Det bekrefter Ståle Villumstad, arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, til NRK etter møtet i Zürich fredag.

Hans-Martin Renn, som er leder i hoppkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), er ikke fornøyd med jobben som er lagt ned fra Vikersunds side.

Han er ikke villig til å gjøre en inspeksjon i siste minutt, slik tilfellet var sist år.

Men alt håp er ikke ute. Villumstad understreker at det har skjedd før at en bakke har kommet inn igjen på programmet i løpet av sesongen, og et slikt arbeid starter for Vikersunds del.

At Vikersund vrakes for kommende sesong betyr at avslutningen på Raw Air strykes om ikke avgjørelsen blir omgjort i tide.

(©NTB)

Mest sett siste uken