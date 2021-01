FIS vurderer grep etter Falun-drama – tar ansvaret

FIS varsler at det vil bli vurdert å gjøre endringer for å trygge løpernes sikkerhet foran søndagens verdenscuprenn i langrenn i Falun.

Lørdag endte mennenes fellesstart i klassisk stil svært dramatisk da flere løpere gikk over ende i høy fart på det skarpe føret. Verst gikk det ut over britiske Andrew Young. De første rapportene tyder på at han brakk lårbeinet etter å ha kjørt tvers gjennom et reklamegjerde.

Rennsjefen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, varsler nå at lørdagens begivenheter kan få konsekvenser, melder VG.

– Vi vil diskutere i kveld. Kanskje vi kan endre på den ene bakken. Det er ikke bra med skader, og sikkerhet er alltid det viktigste. I morgen er det sprint hvor det pleier å være mye kontakt. Vi må vurdere endringer, sier Mignerey ifølge avisen.

I tillegg til Young måtte også en rekke andre løpere i bakken lørdag. Den norske landslagsprofilen Hans-Christer Holund valgte å bryte. Han følte ikke at egen sikkerhet var tilstrekkelig ivaretatt.

– Jeg hører kritikken. Jeg forstår det er mange reaksjoner, men jeg må snakke nærmere med trenere og utøvere for å finne ut hva de virkelig mener. Men jeg og FIS tar ansvaret, sier rennsjef Mignerey.

(©NTB)

