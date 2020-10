Fjerde seier for Frisk, Lillehammer vendte til seier over Oilers

Hampus Gustafsson førte an med to mål og en assist da Frisk Asker slo Manglerud Star 4-2 og tok seg opp i rygg på serieleder Vålerenga i eliteserien ishockey.

Frisk tok sin fjerde seier og har like mange poeng som Vålerenga, men med en kamp mer spilt. Manglerud Star vant skuddstatistikken 34-33, men Henrik Fayen-Vestavik i Frisk-målet bidro til seieren med 32 redninger.

Gjestene hang godt med, men Gustafsson punkterte kampen i spill fem mot tre i siste periode.

Forrige sesongs suverene serievinner Stavanger Oilers ledet 2-0 hjemme mot Lillehammer etter første periode, men tapte 2-4 og er ett av tre lag i bunnen av tabellen med bare tre poeng hver. Narvik og Stjernen er de to andre.

Stavanger vant skuddstatistikken 30-20, men Lillehammer viste effektivitet og utlignet med overtallsmål signert Stian Nystuen og Brendan Ellis før Jørgen Kvål scoret vinnermålet. Austin Cangelosi fastsatte resultatet etter å ha notert assist på de to foregående målene.

Patrick Thoresen ble matchvinner i overtall da Storhamar slo Narvik 2-1. Han scoret 31 sekunder etter at Marcus Karlsen Ekberg ble utvist for hooking, en av bare to utvisninger for gjestene i kampen. Storhamar er tre poeng bak tetduoen.

Stjernen ledet 1-0 og 2-1, men tapte 2-5 hjemme for Grüner, som tok sin første seier. Trym Auren scoret gjestenes første og siste mål.

