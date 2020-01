Fjørtoft om inntrykket Haaland har gitt i Tyskland: - De liker måten han er på

Den profilerte Viasat-reporteren mener det er spesielt to ord som går igjen om Erling Braut Haaland etter at det tyske fotballfolket har lært seg å kjenne jærbuen.

DORTMUND (Nettavisen): For mens 19-åringen tok over showet fullstendig da han entret banen etter pause i lørdagens kamp mot Augsburg, fikk han også vist fram sitt glimt i øyet og sine tidvis korte svar da nærmest hele verdenspressen svermet seg rundt ham etter kampslutt.

Jan Åge Fjørtoft dekket nordmannens hat trick svært tett som reporter for rettighetshaver Viasat.

Les også: Quiz: Husker du disse kjempeovergangene? (+)

Den tidligere Eintracht Frankfurt-spissen har fortsatt et stort kontaktnettverk i Tyskland, og gjestet blant annet det tyske fotballmagasinet «Double pass» søndag.

Han er klar på at Haaland har gjort et veldig godt inntrykk i Tyskland.

- Nå kunne han vært Elvis-parodist og de hadde synes det var kult. Når du scorer tre mål i åpningen får du lov å være det du vil, men i Tyskland er de vant til mye rart, sier han til Nettavisen, før han fortsetter.

- Det er et ord som går igjen hele tiden, og det er at han er «positiv verrückt» («gal, på en positiv måte» journ. anm.). Det betyr at de liker måten han er på og jeg er helt sikker på at Erling både kommer til å bli veldig godt likt i media og blant fansen. Og så handler det om, som med alt i Dortmund, at de må vinne fotballkamper og at han må bidra til det ved å score mål, så slik sett er det en enkel dynamikk.

IMPONERT: Jan Åge Fjørtoft mener at Erling Braut Haaland har tatt det riktige valget. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Les også: Haaland vekker oppsikt i Fotball-Europa: - Glem Cæsar! Her kommer Haaland

Les også: Idrettsprofil mener han ble fintet ut av Skavlan: - Jeg følte meg ukomfortabel

- Helt utrolig x 3

Fjørtoft satt på tribunen og bivånet Haalands utrolige målshow lørdag.

19-åringen brukte først kun tre minutter på å score sitt første Bundesliga-mål, før han fulgte opp med ytterligere to mål og nærmest egenhendig snudde kampen mot Augsburg til 5-3-seier.

- Det er helt utrolig ganger tre, egentlig. At han i det hele tatt skulle komme inn der og så fort ta den «presensen». Han var til stede med en gang, og Dortmund endret jo spillet med det samme han kom inn. Og det er klart, når du scorer etter 183 sekunder er det utrolig i seg selv. At han klarte å følge opp med to scoringer til er det man kan si at ikke er lett å beskrive, forteller Fjørtoft.

MÅL, MÅL, MÅL: Erling Braut Haaland hadde mye å smile for etter å ha scoret tre mål mot Augsburg. Foto: Michaela Rehle (Reuters)

Scoringene betyr at Haaland ikke trenger å bekymre seg over når han skal åpne målkontoen i sin nye klubb.

På spørsmål om tre mål øker eller minsker presset på Haaland, er Fjørtoft klar på at det er viktig å få satt det første målet i ny klubb.

Han mener imidlertid at Dortmund vet hvordan de skal håndtere unge spillere.

- Det var så store forventninger til ham uansett. De som kunstig øker forventningene og tror det er sånn det skal være hele tiden, kan man aldri forholde seg til. Det er nok også derfor det er så riktig at han gikk til den klubben han gjorde, for der er de edruelige og de har en tradisjon for å utvikle unge spillere og vet at det vil gå litt opp og litt ned og det er derfor Dortmund er akkurat rette plassen for ham å være.

Les også: Hummels til Nettavisen etter gjentatte Haaland-spørsmål: - Nok

Viasat-profilen sier likevel spøkefullt at Haaland med mål allerede i bortekampen mot Augsburg ødela noe av«planen» til Dortmund.

- Nå skulle han rolig komme inn i den kampen og få litt smaken av Bundesliga, og så skulle han presenteres for fullt hjemme mot Köln, og deretter kampen mot Union Berlin. Men jeg tror de var ganske happy med at han ødela planen, sier han med et smil.

Hjemmedebuterer fredag

Borussia Dortmund slet til tider i den vriene bortekampen mot Augsburg, men kampen endret fullstendig karakter etter at Haaland entret banen etter 56 minutter. Jærbuen jaktet konstant baller i bakrom, og ga gjestene en ny dimensjon.

Etter at han satte inn sitt andre mål etter 70 minutter, ble han i utgangspunktet avvinket for offside. Mens lagkamerat Thorgan Hazard brukte et sekund på å gestikulere mot assistentdommeren, ga Haaland belgieren beskjed om å omstille og finne sin posisjon igjen.

BLID: Erling Braut Haaland omtales som «gal, på en positiv måte» i Tyskland, ifølge Jan Åge Fjørtoft. Foto: Stefan Puchner (AP)

Scoringen ble uansett til slutt godkjent, og til tross for at Fjørtoft mener Haaland hadde vært på banen i for kort tid til å analysere den spesifikke situasjonen, er han klar på at kroppsspråket er en av ungguttens styrker.

- Han har en kropp som går med det kroppsspråket, og det er en av hovedgrunnene til at Dortmund har hentet akkurat han. Du ser med en gang han kom inn på banen, så dreide spillet deres litt og nå får de et helt annet alternativ hvor de både kan slå opp på ham, men en av Erlings kanskje største egenskaper er at han er veldig god til å skape rom seg selv, og så krever han at ballen spilles i det rommet som han har skapt. Det vil de få stor glede av.

Haaland går nå inn i en ny treningsuke som kulminerer med første hjemmekamp etter vinterpausen fredag.

Nordmannen har tidligere pratet varmt om BVB-fansen, og fikk en liten smakebit da de tilreisende bortesupporterne virkelig markerte seg i borteseksjonen på WWK Arena lørdag.

Fredag klokken 20.30 venter imidlertid 80.000 elleville hjemmefans som allerede har trykket Haaland til sitt bryst.

Fjørtoft vet litt om hva som venter på Signal Iduna Park.

- Jeg gjorde min første kamp i Tyskland som spiller på bortebane på den stadion for Eintracht (Frankfurt), og jeg husker fortsatt det som et fantastisk godt minne, og da kan jeg bare tenke meg hvordan det er å være spiller der på hjemmelaget. Det tror jeg var en av grunnene til at han dro til Tyskland, nemlig den fantastiske stadion og den fantastiske gule veggen, avslutter han.