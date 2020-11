Fjørtoft om Solskjærs jobbsituasjon: - United blir ikke bedre av å bare bytte trener

TV-eksperten tror ikke en ny manager vil gjøre Manchester United bedre over natten og peker i stedet på det han omtaler som «helt håpløs ledelse» fra toppene.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United gikk på en smell borte mot Istanbul Basaksehir i Champions League onsdag kveld og dermed har debatten rundt nordmannens framtid som manager i klubben blusset opp igjen for fullt.

Hos de engelske bookmakerne er Solskjær nå favoritt til å bli den neste Premier League-manageren som får sparken, snaue to år etter han fikk jobben i United.

Det hjelper nok heller ikke 47-åringens sak at Mauricio Pochettino nå er ledig på markedet og har gitt signaler om at han er klar for å ta fatt på en ny jobb. Torsdag ettermiddag meldte lokalavisen Manchester Evening Standard at United hadde tatt kontakt med argentineren med tanke på å overta som manager i klubben.

Tror ikke Solskjær får sparken

Solskjærs framtid i United ble også et tema i Vsport-studio etter kampen onsdag. Et dårlig resultat mot Everton i Premier League til helgen vil trolig legge enda mer press på den tidligere måljegeren, men ekspert Jan Åge Fjørtoft tror det sitter langt inne for Manchester United-ledelsen å kvitte seg med Solskjær, en legende i klubben. Fjørtoft uttalte seg om dette før nyheten om Pochettino kom i lokalavisen.

- Hvis du tenker på at Ole Gunnar får sparken, så tror ikke jeg det skjer, sa Fjørtoft i studio og henvendte seg til programleder Daniel Høglund.

EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft følger tett med på det som rører seg i Fotball-Europa. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Det er fordi Ed Woodward (United-direktør) har bestemt seg for at nå skal han ha en Manchester United-legende der så lenge det går. Jeg har sagt hele tiden at jeg tror ikke United sparker Solskjær før det blir helt umulig og dit har vi ikke kommet enda.

Rapportene fra velinformerte Samuel Luckhurst i lokalavisen kan imidlertid tyde på at United-ledelsen likevel mener det har kommet til det punktet. Sky Sports på sin side mener som Fjørtoft og melder torsdag ettermiddag at United er forberedt på å støtte nordmannen videre i jobben som manager.

Til tross for en svak åpning i ligaspillet, har Solskjær ledet United til sterke seire over PSG og RB Leipzig denne sesongen. 47-åringen ledet også klubben til en tredjeplass i Premier League sist sesong og skaffet med det spill i Champions League.

- Det som skjer nå, er at omgivelsene lager press, det er engelsk presse, det er tilskuerne og fansen som nå må uttrykke seg i alskens sosiale medier, sa eksperten.

- Et voldsomt spill i kulissene

Fjørtoft påpeker imidlertid at det nå foregår mye i kulissene i og rundt United, som en følge av de svake resultatene den siste tiden.

- Det vi må huske på, for det blir ofte en debatt her i Norge om hvor lenge blir Ole Gunnar i jobben, vi ønsker jo at en nordmann skal lede Manchester United, men det er et spill rundt en slik attraktiv jobb. Det er et voldsomt spill i og rundt kulissene i Manchester United nå, fra Pochettino og fra agenter som vil selge ham inn.

- Så kan Woodward tenke at når presset blir for stort, for kritikken går jo på ham også, så kan han si: Da ofrer jeg en trener og henter en ny trener, sa Fjørtoft.

Den tidligere Swindon-spissen mener likevel at det ikke er treneren som er hovedproblemet til Manchester United.

- Manchester United blir ikke bedre bare av å bytte trener. Det kan godt hende Pochettino er bedre til noe og dårligere til noe enn Ole Gunnar Solskjær, men United må gjøre noe med hele setup-en i og rundt hele laget. Det har vi sagt i månedsvis, og det må de gjøre skal Manchester United komme tilbake der de drømmer om å være.

- Helt håpløs ledelse

I studio ble det gjort et poeng ut av at det tidvis virker som at Uniteds spillere ikke har den rette motivasjonen og at det er begrenset hva Solskjær kan gjøre med det.

- Det er alltid treneren som får skylden til slutt. En god ledelse må jo se bak resultatene og det jeg bekymrer meg for i Manchester United, er at du har en helt håpløs ledelse. Helt håpløs med tanke på rekruttering, bygge opp akademiet, og så videre. Der er ikke Manchester United gode for øyeblikket. Det har vært nedadgående i mange år, mente Fjørtoft.

Ekspertkollega Morten Langli trekker også fram det at Pochettino nå lurer i kulissene og mener at det gjør arbeidsvilkårene enda vanskeligere for United-sjefen.

- En ting som kommer til å gjøre det vanskelig for Solskjær er at Pochettino er fri på markedet. Han er i manesjen så lenge Manchester United presterer så variabelt, fra å slå PSG, til å slå Leipzig,til å spille tamme forestillinger mot Chelsea og Arsenal på hjemmebane og til nå å ryke borte i Istanbul og prestere ekstremt dårlig.

- Pochettino var gjest på Sky Sports mandag kveld og sier rett ut der at han er klar for å begynne å jobbe igjen, sa Langli.

Solskjær ville ikke kommentere

Argentineren ledet blant annet Tottenham til finale i Champions League i 2019, der det til slutt ble tap for Liverpool i Madrid. 48-åringen har tidligere også managererfaring fra klubber som Southampton og Espanyol.

Som spiller hadde Pochettino perioder i blant annet PSG og Espanyol.

- Pochettino skaffet seg mange fans for perioden i Southampton og ikke minst det han gjorde i Tottenham, uten å vinne titler riktignok, som ble brukt mot ham.

Etter nederlaget i Istanbul onsdag kveld ble Solskjær selv spurt om fremtiden sin som Manchester United-manager. Han svarte følgende:

- Jeg avstår fra å kommentere slike ting. Selvfølgelig er det tidlig i sesongen, og meninger vil det alltid være. Man må være sterk. Jeg ble ansatt av klubben for å gjøre en jobb, og den gjør jeg etter beste evne sammen med støtteapparatet mitt.