Fjørtoft om Werner-intervjuet: - Forundret over at vi ikke ble stoppet

Timo Werner ser ut til å komme stadig nærmere en overgang til Liverpool.

Den tyske avisen Bild skriver denne uken at RB Leipzig-spissen Timo Werner har utelukket en overgang til Bayern München.

24-åringen skal være fast bestemt på å fortsette karrieren i utlandet - trolig nærmere bestemt i Liverpool.

Oppsiktsvekkende intervju

Etter at Werner ble matchvinner for Leipzig mot Tottenham i Champions League tidligere i vår, ga han et oppsiktsvekkende ærlig intervju til Viasat og Jan Åge Fjørtoft.

Den tyske landslagsspissen gjorde lite for skjule sin begeistring for å være koblet til den regjerende Champions League-mesteren.

- Jeg vet at Liverpool for øyeblikket er det beste laget i verden, og det gjør meg veldig stolt å bli koblet til et slikt lag. Det er en glede, men jeg vet at i Liverpool er det mange gode spillere, og jeg vet at jeg må bli bedre og lære mye mer for å komme opp på det nivået og spille der, sa Werner.

Fjørtoft: - Forundret

Fjørtoft innrømmer at han ble overrasket over Werners svar da han spurte om Liverpool rett etter kampslutt på Tottenham Hotspur Stadium.

- Jeg har aldri hørt en større kjærlighetserklæring fra en spiller. Jeg var forundret over at verken jeg eller Timo Werner ble stoppet av RB Leipzig sin pressesjef, sier Fjørtoft til Nettavisen.

- Han var veldig åpen og tydelig og strakk ut en hånd til Liverpool på en måte som jeg aldri har hørt, med tanke på hvor langt han gikk, sier Fjørtoft videre.

LIVERPOOL NESTE? Timo Werner kobles stadig til en overgang til Liverpool. Her er tyskeren i aksjon for Tyskland mot Nederland. Foto: Patrik Stollarz (AFP)

Peker på Klopp som nøkkelen

Fjørtoft, som selv har en fortid i både tysk og engelsk toppfotball, mener Liverpool-manager Jürgen Klopp er en nøkkelfaktor for at tiltrekningskraften er så stor.

- Det er veldig undervurdert i internasjonal fotball, at du har en manager som er en «player-puller», han har kraft til å hente spillere. Jeg husker da jeg gikk til Middlesbrough og Bryan Robson ringte, så fikk han ja ganske kjapt, minnes Fjørtoft.

Han mener Liverpool gjør lurt i å hente inn nye kvalitetsspillere, mens de fremdeles er på topp.

- Liverpool har vunnet Champions League, de kommer til å vinne Premier League, de har vunnet VM for klubblag i løpet av kort tid. Både Klopp og Liverpool er så dyktige på management at de tenker det er i medgang vi må investere i nye spillere. Betyr det at én av de tre på topp går (Salah, Mané, Firmino)? Det må ikke skje, men det kan skje, tror Fjørtoft.

Tror på flere spennende overganger

53-åringen, med 71 landskamper for det norske landslaget, poengterer at de fire heteste navnene på overgangsmarkedet i sommer har en tilknytning til Tyskland.

Jadon Sancho (Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Kai Havertz (Leverkusen) og Timo Werner (RB Leipzig) kan alle komme til å flytte på seg i sommer.

- Det er gode sjanser for at alle fire gjør det. Det skal sies at det er ingen som vet hvordan det ser ut på andre siden av koronatiden. Det er klubber som ikke kan kjøpe, og det er klubber som må selge. Av de tre som spiller i Tyskland er det størst sjanse for at Timo Werner flytter utenlands, sier Fjørtoft, som mener det meste også ligger til rette for at Leroy Sané ender opp i Bayern.