Fjørtoft tror Haaland ender opp i Premier League etter hvert

Viasport-eksperten roser den norske landslagsspissens valg om å skynde seg langsomt.

Jan Åge Fjørtoft jobber tett på Bundesliga og Erling Braut Haaland som følge av sin jobb for rettighetshaver Viasport, og fotballprofilen sier i et intervju med Sky Sports at han tror jærbuen til slutt ender opp i Premier League.

Manchester United skal ha vært svært interessert i den tidligere Salzburg-spilleren i vinter, men Haaland valgte Borussia Dortmund og Bundesliga.

Etter å ha bøttet inn mål for BVB etter overgangen i januar, har spekulasjonene naturligvis bare økt i styrke til tross for at han nettopp har kommet til klubben.

Fjørtoft skryter av måten Haaland og hans team rundt har hatt fokus på utviklingsarena fremfor klubbstørrelse.

- De har alltid valgt arenaene han kan utvikle seg som spiller. Han kom fra Molde hvor Solskjær var hans manager, så du kan tenke deg hvor tungt det var for han og United ikke å få ham da han gikk til Dortmund, sier han til Sky Sports og fortsetter.

- De valgte å gå til Salzburg fordi de hadde en god arena for en ung gutt, og ikke til Juventus hvor han hadde et fantastisk tilbud. Nå gikk han til Dortmund fordi det var rette stedet for ham nå. Om jeg tror han vil spille i Premier League? Ja, absolutt, jeg tror han vil gå dit etter hvert, sier Fjørtoft.

- Han ender opp i Premier League

Viasport-eksperten påpeker imidlertid at han ikke tror Haaland har noe hastverk med å komme seg bort fra Dortmund.

19-åringen har allerede fått en eventyrlig start på karrieren i Tyskland.

- Han er på et bra sted nå og jeg ser ikke for meg at han drar derfra med det første, men i et langtidsperspektiv ender han opp i Premier League. Alle store spillere ender til slutt opp der, gjør de ikke?

På åtte kamper fra start har Haaland notert seg for ti mål for Borussia Dortmund så langt denne sesongen.

Han måtte skuffet gå målløs av banen i seriefinalen mot Bayern München tirsdag i en kamp laget hans tapte 0-1.

BUNDSELIGA-EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Smell i kneet

Den tidligere Molde-spilleren hadde flere gode muligheter til å tegne seg på scoringslisten, men måtte til slutt gå av banen med en smell i kneet.

19-åringen fikk et ublidt møte med dommeren utover i den andre omgangen, og ble sett med en bandasje på kneet etter kampslutt.

BVB-trener Lucien Favre uttalte etter kampen at han ikke trodde Haalands skade var av det alvorlige slaget, men onsdag kom meldingene om at den norske landslagsspissen ikke rekker kampen mot Paderborn til helgen.

Borussia Dortmund er serietoer i Bundesliga med 57 poeng, og det er etter tirsdagens tap sju poeng opp til serieleder Bayern München.