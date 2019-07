FK Haugesund slo østerriksk storlag i Europa League-kvalifisering

Hjemmelaget imponerte stort i første kamp mot Sturm Graz. Publikum fikk til og med oppleve en reell brannalarm.

FK HAUGESUND-STURM GRAZ 2-0

Begge lag møttes i sommervarmen til første kamp i andre kvalifiseringsrunde til Europa League. Utgangspunktet før kampen var ikke det beste for FK Haugesund som hadde flere spillere ute med skader eller suspensjoner.

Det så likevel ikke ut til å hemme hjemmelaget som startet godt. Etter 17 minutter trodde Douglas Bergqvist at det var scoring, men midtstopperen ble avvinket for offside.

Utover omgangen var det en jevn kamp helt til bortelagets Jakob Jantscher hamret løs og traff tverrliggeren, rett før dommeren blåste til pause. Dermed var det 0-0 til pause.

Tidlig scoring

Andre omgang kunne derimot ikke ha startet bedre for hjemmelaget. Allerede etter fem minutter dukket Kevin Martin Krygård opp på bakerste stolpe og satte ballen kontant i mål.

Det fikk hjemmepublikummet virkelig til å våkne opp, og Haugesund-spillerne fikk tydelig motivasjon av det. Rundt kvarteret senere ruller hjemmelaget opp et angrep på høyre side. Danske Mikkel Dessler finner Niklas Sandberg som setter ballen nede i venstre hjørne for Graz-målvakten. Dermed var det 2-0 og et flott utgangspunkt for hjemmelaget.

2-0: Her har nettopp Niklas Sandberg scoret 2-0 målet. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Brannalarmen gikk

I det 79. minutt skjedde det noe bisart på Haugesund stadion. Plutselig gikk brannalarmen som hørtes godt over hele stadion. Publikum var noe forundret, og visste ikke helt om de måtte forlate stadion eller ei. Til slutt kunne speaker berolige publikum med at brannalarmen var under kontroll, og at ingen trengte å gå ut av stadion.

Klubben valgte selv å spøke med det som skjedde:

Og de valgte å følge opp med nok en vittig Twitter-melding:

I det 82. minutt fikk bortelagets Kiteishvili en brukbar mulighet, men skuddet gikk godt over mål. De siste minuttene klarte hjemmelaget å kontrollere kampen inn, og Haugesund reiser til Østerrike med et godt resultat.

Returkampen spilles i Graz neste torsdag, og Haugesund er én kamp unna å møte PSV eller Basel i neste kvalifiseringsrunde av Europa League.