FK Haugesund ute av Europa League etter uavgjort mot PSV Eindhoven

Jostein Grindhaugs menn kjempet tappert mot storlaget fra Nederland.

PSV EINDHOVEN - FK HAUGESUND 0-0 (1-0 sammenlagt)

Det ble ikke noe mirakel for FK Haugesund i Europa League borte mot storlaget PSV Eindhoven. Uansett kan Jostein Grindhaug nikke anerkjennende til at hans lag ikke slapp inn noen mål på Philips Stadium.

PSV Eindhoven hadde riktignok de største sjansene, og ved flere anledninger burde de nok ha tatt ledelsen, men et godt og kompakt FKH-forsvar gjorde det vrient for hjemmelaget.

Det hjalp også stort at Helge Sandvik var i kjempeform for bortelaget, og vartet opp med fantastiske redninger på forsøk fra både Denzel Dumfries og Mohammed Ihattaren i løpet av oppgjøret.

For FKH sin del var de nære et mriakel mot slutten av kampen. Bruno Leite fikk skyte inne i PSV-boksen, men ballen smalt i stolpen bak keeper Jeroen Zoet.

Dermed er Europa-eventyret over for FK Haugesund for denne gang etter at PSV vant 1-0 i Haugesund i det foregående oppgjøret. De kan uansett se tilbake på sin beste sesong i Europa i klubbens historie. Tidligere har de røket ut i den andre kvalifiseringsrunden til turneringen.

For PSV Eindhovens del så skal de nå ut i playoff. Der venter det kypriotiske storlaget Apollon Limassol i det siste hinderet inn mot gruppespillet i Europa League-sesongen 2019/2020.

FKH-veggen

Det var vertskapet fra Eindhoven som, oppskriftsmessig, hadde mye av ballen innledningsvis i kampen. Allerede etter tre minutter fikk Bruma vridd seg innover og banen og løsnet skudd.

Den portugisiske landslagsspiller tvang frem en retur hos Haugesund-keeper Helge Sandvik. Keeperen fikk ryddet unna før en PSV-spiller rakk å å sette ballen i mål for nederlenderne.

Det gikk lang tid mellom de store sjansene på Philips Arena, og FKH var gode til å ligge tette og kompakte og stoppe hjemmelaget for å spille dem ut høyere i banen. Likevel betydde det at Haugesund-selv ikke skapte så mange sjanser.

De skulle uansett få en mulighet på dødball da Pablo Rosario stoppet et innlegg med hånda like utenfor egen boks. Niklas Sandbergs innlegg var hardt, men ingen FKH-spiller fikk hodet på ballen.

Det var i stor grad Bruma og stjernespiller Steven Bergwijn som ledet an i angrepene for hjemmelaget, men det stanget mot FKH-muren gang etter gang i den første omgangen.

De burde nok uansett ha tatt ledelsen da Brumas innlegg fant Donyell Malen inne i FKH-boksen. Han fikk vridd om og skutt, men ballen suste utenfor Sandviks mål etter 32 minutter.

PSV hadde ordentlig grep om kampen, og kun fem minutter ble Denzel Dumfries spilt opp ute på høyrekanten. Han hadde tid og rom til å skyte, men Sandvik var kjapt ut og fikk avverget.

Selv om det var PSV som styret mesteparten av banespillet, så måtte Mark van Bommels menn konstantere at de rett og slett ikke klarte å bryte ned forsvaret til Haugesund.

Dermed kunne dommer José Munuera Montero sende lagene til pause på stillingen 0-0 etter de første 45 minuttene.

Nesten et mirakel

Slik som i første omgangen var det PSV som styret mye av banespillet. Allerede i det 50. minutt fikk de rullet opp et angrep som endte opp hos Cody Gakpo. Hans forsøk suste like utenfor FKH-målet.

Det var ikke altfor ofte Haugesund var inne i PSVs område, men i det 61. minutt fikk Sondre Tronstad muligheten til å avslutte på volley etter en klarering. Forsøket suste godt utenfor mål.

PSV fortsatte trykket sitt, men bortelaget fra Haugesund var kompromissløse i forsvaret sitt. I det 69. minutt var det Benjamin Tiedemann som var nede og blokkerte et forsøk fra Gakpo.

Supertalentet Mohammed Ihattaren ble byttet inn for PSV og kvarteret før slutt hadde han muligheten til å virkelig punktere oppgjøret for PSV. Dessverre for hjemmelaget var Sandvik i det umulige hjørnet, og fikk klasket unna forsøket.

I det 82. minutt var man nære et lite mirakel i Nederland da Sandbergs innlegg fant pannebrasken til angrepsspiller Martin Samuelsen. Han vant i luftrommet, og ballen suste like utenfor målet til Jeroen Zoet.

Og skulle de være nære et mirakel i det 82. minutt, så var Bruno Leite ennå nærmere like etter. Samuelsen fikk langt ballen ut til til Bruno Leite som fikk skyte inne i PSV-boksen.

Den tidligere Skeid-spillerens forsøk var godt, men smalt i stolpen bak Zoet. Grindhaugs menn var kun centimetere fra et mirakel mot det nederlandske storlaget.

FKH kastet frem det de hadde mot slutten av kampen, og det åpnet for PSV Eindhoven. Det skulle uansett ikke bli nettkjenning i Nederland, og kampen endte 0-0.