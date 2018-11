Haugesund-spillerne Per Kristian Bråtveit og Kristoffer Velde er vraket til serieavslutningen mot Start etter ha brutt klubbens disiplinærreglement.

FKH-trener Eirik Horneland bekrefter til Haugesunds Avis at de to spillerne har trent alternativt denne uken, og at duoen er satt ut av troppen som skal møte Start lørdag.

– Dette på bakgrunn av et klart brudd på våre retningslinjer i forbindelse med forberedelsene til Molde-kampen, sier Horneland.

– Vi har sagt at vi ønsker å vinne noe. Da kreves det disiplin på en tydelig standard. Dette er den eneste farbare veien for oss i en tøff konkurransesituasjon, sier treneren videre.

Kampen i Molde vant hjemmelaget 2-0.

Horneland ønsker ikke å fortelle hva som skjedde i Molde og som utløste straffen.

Tidligere denne uken ble det også kjent at Kristoffer Velde ønsker seg bort fra klubben.

Haugesund er sikret 4.-plass i årets eliteserie, og møter nedrykkstruende Start i serieavslutningen hjemme på Haugesund stadion.

