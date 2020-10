Flandern rundt-arrangørens smittegrep: Holder ruten hemmelig

Arrangøren av brosteinsklassikeren Flandern rundt holder årets rute hemmelig for å unngå at tilskuere skal samle seg langs veien.

Kommende søndag er det klart for 2020-utgaven av det tradisjonsrike sykkelrittet i Belgia, og fem nordmenn stiller på startstreken, blant dem vinneren fra 2015, Alexander Kristoff.

Nytt av året er det at det ikke er kjent hvor i Flandern-landskapet rytterne skal sykle. Arrangøren har fra før bedt eventuelle skuelystne holde seg hjemme på grunn av koronapandemien, og det tas også ekstra grep for å sørge for at det ikke blir mennesker langs landeveien.

«Ronde van Vlaanderen står på programmet søndag 18. oktober. På grunn av den nåværende helsesituasjonen i Belgia, ber vi som organisasjon om at man følger konkurransen hjemmefra. Derfor er det besluttet ikke å gi ut noen informasjon om ruten», skriver arrangøren.

(©NTB)