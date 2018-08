Følelsesladd gjensyn etter brutalt hesteangrep

Stalljenta som ble alvorlig skadd etter et nakkebitt fra sin yndlingshest, har besøkt stallen for første gang. – Et spesielt møte, sier Eirin Sørmo.

Fredag fikk hun permisjon fra sykehuset, og det bar nesten rett ut til stallen der den dramatiske hendelsen skjedde i midten av juli.

– Det er så klart spesielt, men også veldig godt. Det er en fantastisk hest som har betydd mye for meg, sier Sørmo til Trav- og Galopp-Nytt om gjensynet med Rofstad Odin.

– Når jeg er her i dag, blir jeg bare enda mer bestemt på at jeg skal tilbake og jobbe med hestene igjen. Min aller største lidenskap er å ri montéløp (travløp med rytter) og jeg har et stort mål om at jeg en gang skal klare det igjen, sier hun.

Farlig

Sørmo ble sendt til St. Olavs hospital i luftambulanse med flere brudd i nakken. Det skjedde etter at Rofstad Odin plutselig hadde bitt Sørmo med full kraft.

En venninne kom raskt til unnsetning og gjorde trolig at basketaket ikke utviklet seg ytterligere alvorlig.

Sørmo kunne ikke røre noe av kroppen de første par dagene etter ulykken.

Hun har vært innlagt på St. Olavs hospital siden. Det kunne endt tragisk. Det var små marginer som gikk i Sørmos favør da Rofstad Odin angrep og bet henne i nakken.

Det kan ta opp til et år før Sørmo er helt restituert.

Rofstad Odin, en seiersmaskin på norske travbaner, ble kastrert kort etter hendelsen. Han gjør trolig comeback i løp i midten av september.

