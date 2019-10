Flensburg til topps tross Rød-problemer

Magnus Rød traff med bare ett av åtte avslutningsforsøk, men Flensburg-Handewitt halte i land 20-17-seier over Zagreb og inntok tabelltopp i mesterligaen.

Førsteplassen holder iallfall til resten av den fjerde runden spilles i helgen. Både Aalborg og Paris Saint-Germain kan gå forbi med hjemmeseirer søndag. Fortsatt poengløse Elverum gjester Barcelona lørdag.

Det ble en forsvarskamp da Zagreb, som også er poengløs, gjestet Flensburg. Vanligvis svært målfarlige Rød slet veldig med å få ballen i mål og traff bare en gang på åtte avslutninger. Det var da han reduserte til 4-6.

Gjestene startet best og ledet lenge klart, men til pause sto det 10-10. På 16-15 var Flensburg foran for godt. Gøran Johannessen scoret fire ganger, Magnus Jøndal to og Rød altså en. Tyskeren Johannes Golla var lagets toppscorer med fem mål.

