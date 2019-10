Flere avsløringer - hevder dette er grunnen til at Neymar aldri ble United-spiller

United-ansatt skal ha fått sjokk da han googlet Marcos Rojo.

Manchester United har hatt en svært skuffende start på sesongen.

12. plass på tabellen, såvidt på riktig side av nedrykksstreken, og en skremmende svak evne til å få ballen i mål. Verste sesongstart siden 1989.

Faktisk har det bare blitt syv mål over de siste ti Premier League-kampene.

Google avslørte Rojo-bråk

Kort oppsummert, så har sesongstarten til United vært rekordsvak for klubben. Det er selvfølgelig mange grunner til at det har blitt slik, og The Athletic har tatt et dypdykk i hvordan klubben organiseres - og hvordan de opererer på overgangsmarkedet.

I sommer kvittet United seg med flere spillere enn de fikk inn - noe som igjen har ført til en ubalanse i troppen. Tidligere i høst bekreftet Solskjær at de hadde vært i kontakt med flere spillere på tampen av vinduet, men at det falt sammen. United jobber lenge med potensielle signeringer, og lar ingenting gå til tilfeldighetene når de skal investere i en spiller.

I saken kommer det frem at Uniteds speidere og analytikere forrige sesong så omtrent 13.800 fotballkamper (inkludert akademinivå. Det vil si drøye 38 kamper om dagen, og klubben har speidere i mer enn 30 land, som årlig sender inn omtrent 36.000 spillerrapporter.

Hva en fotballspiller gjør på banen er én ting, men United ønsker også å tilegne seg så mye kunnskap som mulig om personlighet, mentalitet og generell væremåte. The Athletic avslører - for første gang på trykk - at United involverer «spionfirmaer» som skal utføre bakgrunnsjekker på potensielle signeringer.

OPPSIKTSVEKKENDE: Marcos Rojo fortalte ikke sin nye arbeidsgiver om problemer med loven i hjemlandet. Foto: Oli Scarff (AFP)

Det er heller ikke så rart, i alle fall ikke når man hører historien om signeringen av Marcos Rojo i 2014.

Argentineren signerte for United fra Sporting Lisboa for 16 millioner pund - en temmelig stor sum for en forsvarsspiller. Rojo knyttet seg til United de neste fem årene, men United hadde ingen anelse om at i Argentina ble spilleren undersøkt for et flaskeangrep på en av sine naboer og en annen mann.

I verste fall kunne Rojo bli sendt i fengsel, men alt dette var ukjent for United - helt til en ansatt bestemte seg for å google Rojo.

Saken ble for øvrig løst utenfor retten, til Uniteds store lettelse.

Brent barn skyr ilden

Det er liten tvil om at Manchester United har hatt sin andel bomkjøp de siste årene, spesielt etter avgangen til Sir Alex Ferguson.

Totalt skal 45 speidere ha blitt ansatt siden Ferguson ga seg - og rapportene skal være svært fyldige. Det ble hendig da klubben sterkt vurderte å signere Jerome Boateng fra Bayern München forrige sommer.

Boateng ville kostet United 13 millioner pund, en pris som absolutt ikke er avskrekkende for en spiller som har vunnet Bundesligaen syv ganger - og er blant de mest meritterte Tyskland-spillerne. United skal dog ha hatt sine reservasjoner etter kjøpene av Owen Hargreaves og Bastian Schweinsteiger. I en av analysene fant de en detalj Bayern-ledelsen antageligvis håpet ville gå ubemerket hen:

Boateng hadde nemlig en tendens til å forsvinne helt fra kamper etter det 70. spilleminutt. Stopperen løp ikke lenger like fort eller langt, og han klarte heller ikke å få inn like mange taklinger og ballbrytninger - og på kontringer ble han avslørt.

United droppet signeringen, og sommeren etter ble Harry Maguire signert - vel og merke for en seksdoblet sum.

BESATT: Neymar skal være besatt av å vinne Gullballen. Foto: Roslan Rahman (AFP)

I sommer gjorde Neymar det klart at han var åpen for å forlate Paris Saint-Germain. United har tidligere vært svært interessert i brasilianeren, men klubbens informasjon skal være at Neymar er besatt av å vinne Gullballen - til og med mer enn Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Det er i seg selv ikke negativt, men United skal ikke ha vært overbevist om at Neymar ofrer seg for laget på samme måte som de to andre.

Det skal også ha vært bekymring for spillerens livsstil, og at Neymar i verste fall kunne hatt dårlig innflytelse på andre spillere i troppen.

Faren til Neymar, som også fungerer som spillerens agent, skal være «besatt av penger», er inntrykket innad i United, skriver avisen.

Joao Felix ble også diskutert i korridorene på Old Trafford, men spillerens fysikk skal ha vært grunnen til at den tanken ble forkastet. Han signerte til slutt for Atlético Madrid, for den nette sum av 113 millioner pund.

- Hemmeligheten er å finne noen som Mohamed Salah, som spiller briliant én sesong, så den påfølgende sesongen - og sesongen etter der igjen, skal en United-kilde ha sagt til Athletic.

Det har gått over et år siden Manchester United offentliggjorde at de var på søken etter en sportsidrektør. Avisen mener å vite at én av grunnene til at en sportsdirektør enda ikke har blitt ansatt, er fordi Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan utfører flere av stillingens arbeidsoppgaver allerede. Det innebærer at de skaper en vei mellom akademiet og førstelaget, planlegger minst tre år frem i tid - og ser etter generell driften av klubben.