Flere ganger har landslagslege Andersen lukket datamaskinen og tenkt «det her nytter ikke»

Langrennslandslagets lege føler på ansvaret når verdenscupen i langrenn nå starter.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Onsdag satte det norske verdenscuplaget seg på flyet til finske Ruka hvor det skal konkurreres kommende helg.

Ruka er bare ett av flere stoppesteder i Europa for det norske laget denne vinteren. Et Europa der smittetallene stadig øker.

Men til tross for smittesituasjonen prøver Det internasjonale skiforbundet å kjøre verdenscupen i langrenn som planlagt.

Inntil videre vil det norske laget være med på reisen - godt vitende om at det innebærer en risiko for å bli smittet.

Flere av utøverne Nettavisen snakker med forteller at de forholder seg til rådene fra landslagslege Øystein Andersen. Det er også han som rådfører langrennssjef Espen Bjervig.

Andersen har ingen problemer med å innrømme at han har en vanskelig oppgave i disse dager, og at han kjenner på ansvaret overfor det norske laget.

- Ja, det gjør jeg. Jeg synes det er krevende, sier Andersen til Nettavisen.

Les også: Sundby frykter for karrieren

«Det her nytter ikke»



Den største utfordringen er at situasjonen forandrer seg stadig.

- Det er en dynamisk prosess hele tiden, forteller Andersen.

Derfor har det også vært en stor utfordring å legge en plan for det som skal skje i vinter.

- Av og til har jeg bare lukket pcen og tenkt at «det her nytter ikke, fordi i morgen er verden annerledes», forklarer landslagslegen.

Noen klare rutiner og planer har imidlertid kommet på plass.

Det er bestemt at de norske langrennsløperne skal delta i verdenscupåpningen i Ruka under et strengt smittevernregime.

Så kommer Andersen og landslagsledelsen til å ta en løpende vurdering av smittesituasjonen fra helg til helg.

- Men hvor går grensen for deg?

- Det er et godt spørsmål, sier Andersen.

Han har ikke satt noe konkret smittetall.

- Men det er klart hvis smitten er totalt ute av kontroll et sted, så vil man ikke dra, forklarer legen.

Les også: Johaug flirer av svensk uttalelse

Deler bekymring til svensk kollega



De neste månedene skal det etter planen arrangeres verdenscuprenn i Sveits, Tyskland, Italia og Sverige. Land der smitten igjen øker.

- Det går alltid an å ha en relativt høy risiko for så å gradere ned den risikoen med ekstratiltak, men et sted går grensen for hvor mange tiltak man kan ha også, sier Andersen.

Nylig uttalte den svenske landslagslegen Per «Pliggen» Andersson at han aldri har vært borti noe mer krevende enn koronaviruset.

For fortsatt har ekspertene minst like mange spørsmål som svar når det kommer til covid-19.

Andersen deler sin svenske kollegas bekymringer.

For foreløpig kjenner man ikke til langtidseffektene viruset kan gi, og heller ikke hvordan hver enkelt utøver eventuelt vil reagere ved smitte.

- Jeg deler virkelig den bekymringen. Sykdommen kan gi masse affeksjoner, både i hud, nervesystem, lukt, smak, hjerte og lunge. Det kan slå veldig forskjellig ut fra hvem som får det, sier Andersen.

Les også: Her blir Iversen disket på direkte-TV

Får mange spørsmål fra utøverne



Han har forsøkt å informere utøverne så godt det lar seg gjøre om koronaviruset. Andersen forklarer at han har fått mange spørsmål, men at han opplever utøverne likevel som rolige.

Andersen forklarer at de er inneforstått med at det medfører en risiko å reise rundt på verdenscuprenn.

- Men jeg opplever også at de er fortrolige med at noen må ta den beslutningen om når risikoen er for høy. Det synes jeg vi har gode dialoger på.

Selv om det er Andersen som kommer med de medisinske rådene, er det landslagssjef Bjervig som har det siste ordet når det kommer til den totale vurderingen.

Landslagslegen opplever samarbeidet med Bjervig som betryggende.

- Han er kjempegod til å tenke strategi og han skjønner smittevern, sier Andersen.

Strenge regler

Sammen har de fått på plass noen klare rutiner når landslaget nå setter ut på reise.

Blir det smitte i den norske troppen skal de være klare til å handle.

- Da må i prinsippet alle i karantene. Helt avhengig av hvilket land vi er i verden, så må vi bare følge de smittevernreglene som er i det landet, forklarer Andersen.

Dette fikk det norske verdenscuplaget erfare allerede da de ankom Finland etter at landslagstrener Eirik Myhr Nossum testet positivt for korona. Prøven viste seg imidlertid senere å være feil.

Les også: Sykdom stoppet Beito-sensasjonen

Landslagslegen forteller også at de har planlagt for at utøvere kan måtte bli satt i isolasjon som følge av symptomer eller smitte.

- Vi er vant med å legge folk i delvis isolasjon, for ingen med sår hals eller hoste skal være sammen med friske løpere – uavhengig av covid-19. Vi er vant til akkurat det der, men det er klart at det blir enda strengere nå.

- Vi oppgraderer egentlig bare regime enda mer. Det er det vi får gjort. I tillegg prøver vi så godt vi kan å skaffe oss færrest mulig nærkontakter. Det vil si at vi bor så spredt vi kan. I den funksjonen jeg har, så har jeg minst mulig kontakt med utøvere, med mindre jeg må. På renndager er også utøverne mest mulig autonome, de ordner ting selv, forklarer Andersen.

Foreløpig har det norske landslaget unngått koronasmitte. Dermed stiller de norske utøverne til start når verdenscupen åpner med sprint i Ruka fredag formiddag.

Reklame Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene