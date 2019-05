Flere løp ryker trolig for Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen sliter med et forkjølelsesvirus. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Far og trener Gjert Ingebrigtsen frykter at det ikke blir flere løp på Jakob Ingebrigtsen denne våren. 18-åringen sliter med et virus.

Løpsfenomenet måtte utsette sesongstarten som følge av et forkjølelsesvirus. Nå frykter trenerpappaen at 18-åringen mister Diamond League-konkurransen i Stockholm neste torsdag. Uken etter venter løp i Roma før Bislett Games går av stabelen 13. juni. – Jeg vil bare ha Jakob gjennom denne helsikes skolen, eksamenen og sykdommen. Jeg er redd det ikke blir noe løp på ham denne våren, sier Gjert Ingebrigtsen til VG. Løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen skal etter planen delta på et mindre stevne i Belgia kommende helg. Der blir ikke yngstemann med. Sesongens store høydepunkt for friidrettsutøverne er VM i Qatar i september og oktober. (©NTB)