Flere medier: - De Ligt blir Barcelona-spiller

Matthijs de Ligt skal ha vært nære en overgang til United, men søndag ser situasjonen ut til å ha snudd.

Det melder medier som Sky Sports, BBC og ESPN søndag formiddag.

Til tross for de sterke påstandene om United-interessen lørdag kveld, er det nå mye som tyder på at 19-åringen følger tidligere (og fremtidige?) lagkamerat Frenkie de Jong til Barcelona.

Mener United blir brukt i et spill

ESPN skriver at United forventer at De Ligt vil ende i Barcelona denne sommeren, til tross for at spilleren ville tjent bedre penger i Manchester. ESPNs kilder i klubben skal ha fortalt avisen at oppfattelsen er at Barcelona ble enig med spilleren allerede for to måneder siden.

De legger også til at United skal ha vært klare til å tilby tenåringen svimlende 225.000 pund i uka, men til tross for de økonomiske rammene skal spilleren altså ønske å spille for Barcelona neste sesong.

Sky Sports later til å sitte på mye av den samme informasjonen som ESPN. Også her kommer det frem at United skal ha erkjent at spilleren havner i Barcelona, og dermed har trukket sin interesse.

BBCs United-journalist, Simon Stone, skriver at han har en følelse av at United blir brukt som en brikke for å skaffe De Ligt så gode betingelser som mulig i Barcelona. Med tanke på at midstopperens agent er Mino Raiola, er dette langt fra et utenkelig scenario.

Stone legger til at United stadig er innstilt på å forsterke Solskjærs tropp i sommer, så klubben kan utfordre om titler igjen.

Kjempebud

Fredag kunne spanske Sport fortelle at Ole Gunnar Solskjærs klubbe hadde lagt inn et kjempebud på nederlenderen, og nå ser det ut til at det kan være realitet i ryktene.

Ifølge Sport skal tilbudet til United lyde på 236.000 pund i uka - det tilsvarer en ukelønn på solide 2,6 millioner norske kroner i uka og en årslønn på rundt 135 millioner kroner.

Det var RAC1s journalist Gerard Romero som først omtalte Uniteds interesse. Journalisten er blant de som har best kontroll på det som rører seg i Barcelona.

- Ligt veldig nær United. Ikke avgjort, men et veldig godt tilbud for spilleren, skrev Gerard Romero på Twitter.

Det som er sikkert, er at vi ikke har lest det siste om Matthijs de Ligt denne sommeren.