Flere medier hevder Fernandes nærmer seg Manchester United

Portugiseren var koblet til Ole Gunnar Solskjærs lag i hele sommer. Nå kan overgangen endelig bli en realitet.

I hvert fall om vi skal tro britiske medier som Daily Mail og Sky Sports.

Den førstnevnte tabloidavisen skriver at Manchester United nå vurderer et bud på 55 millioner pund for Sporting Lisboa-spilleren, og legger til at Fernendes' agent skal ha landet i London fredag morgen sammen med klubbpresident Frederico Varandas.

Også Sky Sports melder at klubbpresident Varandas har reist til England.

De skal ha møtt Ed Woodward og Matt Judge fra United for en avtale som kan innebære at United sender én eller flere spillere motsatt vei.

Dermed kan det virke som det er bevegelse i overgangssaken. Rio Ferdinand følger situasjonen nøye og la nylig ut følgende melding på Twitter:

LIVE: Vi følger overgangsvinduet direkte!

LES OGSÅ: Skal ha blitt invitert av Solskjær til «hemmelig» møte med spillerne: Reagerte kraftig på én United-stjerne

Solskjær ble konfrontert med ryktene

Manchester Uniteds ønske om en overgang skal ha blitt forsterket som følge av skader på både Scott McTominay og Paul Pogba. Fernandes var et alternativ også i sommer, men skal ikke ha blitt vurdert som en prioritet ettersom prislappen også skal ha økt.

Tottenham var imidlertid nærmest å signere portugiseren, men maktet ikke å lande de siste detaljene.

Ole Gunnar Solskjær og hans assistent Mike Phelan skal ifølge Daily Mail ha reist for å se Fernandes i aksjon da Sporting Lisboa tapte søndagens seriekamp mot Porto, og de skal ha en formening om at hans spillestill vil være verdifull for United.

LES OGSÅ: Lunov vil ha Vålerenga-jobben: - Jeg er klar

Fernandes har allerede scoret 12 mål denne sesongen, mens han forrige sesong noterte seg for smått utrolige 27 mål fra sin midtbaneposisjon.

Solskjær ble fredag konfrontert med ryktene om at han jakter Fernandes.

- Det er mange spekulasjoner hele tiden som handler om at vi har dratt for å se kamper. Hvor jeg har vært og når jeg steder er irrelevant. Han er en spiller som spiller for en annen klubb og som jeg ikke kan snakke om, sa nordmannen.

Sporting-treneren frykter han mister Fernandes

Sporting-trener Silas var imidlertid noe mer snakkesalig om sin store stjerne.

- Jeg begynner å tenke på alternativer i laget om Bruno ikke blir hos oss. Jeg håper det ikke skjer. I Portugal kan vi dessverre ikke beholde våre beste spillere for lenge. Bruno er den beste spilleren i ligaen, har han uttalt.

Sky Sports viser til den portugisiske journalisten Filipe Dias som hevder at Manchester United nærmer seg å sikre midtbanespilleren.

- Nyheten så langt er at United denne gangen virkelig nærmer seg Fernandes, sier Dias. Vi skrev saken om at samtaler har funnet sted mellom de to klubbene og vi tenkte kanskje at en avtale kunne være i nærheten de nærmeste dagene, eller kanskje til og med timene, fordi Sporting virkelig trenger penger. Situasjonen har endret seg siden i sommer. De aksepterte ikke tilbudet fra Tottenham på 70 millioner, men det handlet om 40 millioner umiddelbart og deretter de resterende 30 millionene.