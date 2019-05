Flere nordmenn svindlet før Champions League-finalen

Svindlere utnytter desperate supportere som jakter billett til Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool i Madrid.

MADRID (Nettavisen): Finalen på Wanda Metropolitano Stadion er for lengst utsolgt, men fortsatt er det mange fans fra begge klubber som håper å skaffe seg en billett til lørdagens oppgjør.

Nettavisen er på plass i den spanske hovedstaden hvor det er ventet over 120.000 supportere denne helgen, og ettersom det kun er plass til 63.500 tilskuere på finalearenaen er det mange som reiser uten kampbillett. Blant dem er det en rekke norske supportere.

Nå viser det seg at flere av dem har blitt svindlet for mange tusen kroner. Nettavisen har vært i kontakt med en Liverpool-supporter som bekrefter å ha blitt svindlet, men han ønsker ikke å stille til noe intervju.

Mannen fra Alta skal være en av flere i Finnmark som har betalt for en billett som han aldri har mottatt.

Det var Altaposten som omtalte saken først.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jakobsen, bekrefter til Nettavisen at de kjenner til saken og er klar over en person som har lurt en rekke personer i forbindelse med Champions League-finalen.

- Det er en kjent gjerningsmann som har vært involvert i lignende saker tidligere, sier Jacobsen til Nettavisen.

Politiet forklarer at gjerningsmannen skal ha solgt pakketurer til Madrid til 15-20.000 kroner stykket og at det i hvertfall skal være snakk om ti personer som er svindlet.

Operasjonsleder forteller at de ikke har fullstendig oversikt over hvor mange personer som har blitt lurt og frykter at det fortsatt er flere som ikke er klar over at de har blitt svindlet.

Jacobsen kan ikke bekrefte at det er tatt ut siktelse i saken, men forteller at politiet har god kontroll på etterforskningen som vil fortsette fredag.

FINALEBY: Det er klart for Champions League-finale i Spanias hovedstad. Foto: Juan Medina (Reuters)

Supporterleder advarer

Pål Christian Møller, formann i Liverpools offisielle norske supporterklubb, er ikke overrasket over at noen tar utnytte av fans som drømmer om å få se finalen.

- Det skjer alltid i forbindelse med store finaler at folk er godtroende og stoler på folk de ikke kjenner, og så viser det seg at billettene er falske eller at de aldri får billettene. Det er noe vi i supportergruppen advarer mot, å kjøpe fra kilder man ikke kjenner til, sier Møller til Nettavisen.

Han er imidlertid klar over at en rekke tilhengere likevel kommer til å ta sjansen og står klare til å bruke flere titalls tusen kroner i håp om å få med seg finalen på stadion.

- Det virker som mange er villige til å strekke seg langt, men jeg tror de som har seriøse muligheter til å få billetter er folk som har bekjentskaper i England. Jeg vet også om noen som har vunnet lotteri og så er det noen som har vært på alle kampene og som er kvalifiserte til å kjøpe billett, forteller Møller.

Han tror også enkelte har skaffet seg billett gjennom sponsorer.

- Det er flere muligheter, men man må være heldig og være i en situasjon der man kan få billetter gjennom de kanalene. Men hvis man går på svartebørsen for å kjøpe, så er en ting at det er ekstremt dyrt, men det er også en risiko for at man ikke kommer inn på kampen. Selv om man betaler 30.000 så er det ikke sikkert man kommer inn på kampen, sier Møller.

Torsdag ettermiddag opplyser den norske supporterklubben på deres hjemmeside at de nå kjenner til supportere over hele landet som har blitt lurt, men at de fleste kommer fra Finnmark.

De skriver også om to personer fra Molde som har latt seg lure av en selger på Vestlandet.

Også i England meldes det om supportere som har latt seg lure av svindlere i forbindelse med finalen.

BILLETTJAKT: Denne supporteren er en av mange som håper å skaffe seg billett til finalen. Foto: Bernat Armangue (AP)

Stor billettjakt

Nettavisen ankom Madrid torsdag ettermiddag og flere Liverpool- og Tottenham-fans er allerede på plass for å ta del i fotballfesten – mange av dem uten billett.

I solskinnet koser fansen seg, men veldig mange er samtidig på jakt etter billetter. Enkelte har trykket opp t-skjorter med budskapet om at de er på jakt etter billett, mens andre går rundt med skilt.

Trolig vil antallet av supportere uten billett øke i de neste dagene.

Både Tottenham og Liverpool har allerede gjort sitt for å unngå at mange billetter havner på svartebørs ved å kaste ut sesongkortinnehavere som videreselger deres billetter for store summer. De har også advart supporterne mot å kjøpe billetter gjennom uoffisielle kanaler.

Det ser foreløpig ikke ut til å hjelpe.

Champions League-finalen mellom Spurs og Liverpool spilles lørdag klokken 21.00.