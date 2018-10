Flere nye anmeldelser i Nora Mørk-saken

Ytterligere fire personer ble før sommeren anmeldt for å ha spredt nakenbilder av Nora Mørk på internett. Til sammen 19 anmeldelser er levert i saken.

Ni personer fikk før sommeren mellom 10.000 og 15.000 kroner i bot for å ha bidratt til spredning av private bilder etter at håndballstjernens telefon ble hacket i september i fjor.

Fredag skriver Nettavisen at ytterligere fire anmeldelser ble levert inn til politiet på forsommeren.

– Den ene personen klarer vi ikke å identifisere, så den saken er henlagt. De resterende tre sakene er sendt til de respektive politidistriktene der handlingene skjedde, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen ved Larvik politistasjon.

De nye sakene som er under etterforskning er sendt til politidistriktene i Troms, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Tidligere har Mørk anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten hennes samtykke.

Advokat John Christian Elden, som bistår Mørk i saken, sier de følger opp alle deler i denne saken for å sette et eksempel. Han har tidligere varslet at alle som har bidratt til spredning av nakenbildene vil få et krav om erstatning på 150.000 kroner.

Én mann er i forliksrådet allerede dømt til å betale denne summen.

