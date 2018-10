Flere spillere i håndgemeng i LeBron James' hjemmedebut

Det kokte skikkelig i den første hjemmekampen til LeBron James etter overgangen til Los Angeles Lakers. Mot slutten røk flere spillere i tottene på hverandre.

Det ble et realt NBA-drama i Lakers' storstue lørdag. Etter en jevn kamp kunne Houston Rockets juble for 124-115-seier, men det er slagsmålet like før slutt de fleste vil huske fra LeBrons hjemmedebut.

Det var fire minutter og 13 sekunder igjen av fjerde og siste periode da Rockets-spiller Chris Paul startet det som ble til et slagsmål og fullt kaos på banen. Etter en diskusjon blant dommerne og spillerne stakk han en finger i ansiktet på Lakers' Rajon Rondo.

Rondo reagerte umiddelbart, og det ble deretter slått fram og tilbake mellom de to spillerne. Hjemmelagets Brandon Ingram hev seg inn i slagsmålet med en knyttneve.

– Uakseptabelt

Opptrinnet ble avsluttet da øvrige NBA-stjerner trådte til. LeBron James holdt blant annet Paul fra å fortsette å ta del i håndgemenget.

Både Paul, Rondo og Ingram ble utvist. Spørsmålet nå er hvorvidt og hvor lange karantener spillerne kan vente seg.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal Paul etter kampen ha fortalt at slagsmålet startet da Rondo spyttet på ham. Lagkamerat Carmelo Anthony beskriver hele episoden som «uakseptabel».

– Vi vet alle hva som skjedde. Det er ingen grunn til å analysere det fram og tilbake. Dette er uakseptabelt og det skulle aldri ha skjedd, sa Houston Rockets-spilleren.

To tap på rad

Lakers lå under med ett fattig poeng da kaoset startet. Til slutt tapte vertene og LeBron James med ni poeng. JaVale McGee mener slagsmålet var en av årsakene til at laget tapte.

– Vi spilte fantastisk, og jeg føler slagsmålet satte oss tilbake. Hvis det ikke hadde blitt håndgemeng, hadde vi nok vunnet, sa han.

Etter to tap i sesongstarten trenger LeBrons nye lag en opptur mot San Antonio Spurs mandag. Superstjernen ble LA Lakers' toppscorer med 24 poeng i lørdagens kamp. Han hadde også fem assist.

Oppgjørets store spiller var James Harden. Rockets-profilen noterte seg for 36 poeng.

