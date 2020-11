Flere spørsmålstegn for Solskjær før WBA-kampen

Manchester United jakter lørdag sin første hjemmeseier i høstens Premier League mot West Bromwich. Det kan skje uten flere sentrale spillere.

Manager Ole Gunnar Solskjær kom fredag ettermiddag med en skadeoppdatering for troppen etter landslagsoppholdet.

– Luke Shaw, Jesse Lingard og Phil Jones er de eneste som ikke kan trene. De fleste kunne trene i dag, så det ser bra ut, sa Solskjær, som samtidig har en rekke usikre kort foran lørdagens kamp.

– Det er noen mulige og noen usannsynlige. Marcus (Rashford) trente for første gang i dag, og forhåpentlig får han ingen reaksjon på det. Eric Bailly og Marcos Rojo trente for første gang på over en måned og er ikke klare. Victor (Lindelöf) må vi sjekke i morgen. Ryggen hans er ikke bra.

Det betyr sannsynligvis at Anthony Martial er spilleklar etter å ha hatt problemer med ryggen under landslagssamlingen med Frankrike. Harry Maguire skal ha fått en smell i foten, men United-kapteinen er klar til dyst.

Det ventes også at Mason Greenwood er spilleklar, mens Alex Telles er tilbake etter å ha testet positivt på koronaviruset.

West Bromwich-manager Slaven Bilic bekreftet tidligere fredag at noen av hans spillere har testet positivt for korona før lørdagens kamp mot Manchester United.

(©NTB)

