Flere utestengelser etter dopingskandalen i Seefeld

Fire langrennsløpere og to trenere utestenges i fire år for sine roller i dopingskandalen som ble avslørt under ski-VM i Seefeld.

Det meldte Det internasjonale skiforbundet i finske Ruka fredag formiddag. Midt under VM i Seefeld i februar ble fem langrennsløpere avslørt som juksemakere. Østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf, Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv fra Estland og Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan. Kort tid etter ble Hauke og Baldauf utestengt av det østerrikske skiforbundet i fire år. På en pressekonferanse i Ruka fredag opplyste FIS at også Veerpalu, Tammjärv og Poltoranin utestenges i fire år, skriver Expressen. Men det stopper ikke der. Ytterligere tre navn legges til på listen over dem som blir utestengt: Det dreier seg om skiløperen Algo Kärp fra Estland, samt trenerne Mati Alaver og Andrus Veerpalu. Kärp har innrømmet doping og er utestengt i fire år, det er samme straff som Alaver og Veerpalu. Sistnevnte er faren til Andreas Veerpalu. Andrus Veerpalu, som i sin tid som aktiv blant annet vant to OL-gull og to VM-gull, utestenges for sin rolle i skandalen. – Han er mistenkt for brudd på våre antidopingregler, men vi er ikke ferdige med hele etterforskningen, så vi kan ikke gi flere detaljer, sa antidopingsjef i FIS, Sarah Fussek på pressekonferansen. (©NTB)

