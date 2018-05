Fleury stengte buret da Vegas tok seg til NHL-semifinale

Marc-Andre Fleury ble den store helten for Vegas Golden Knights mot San Jose Sharks da Vegas tok seg til semifinale i NHL-sluttspillet i debutsesongen søndag.

Keeper Fleury noterte seg for 28 redninger da han holdt nullen for fjerde gang i sluttspillet da Vegas Golden Knights tok seg til semifinale etter 3-0-seier i sjette kvartfinale mot San Jose Sharks. Vegas, som debuterer i NHL denne sesongen, tok seg videre med 4-2 sammenlagt.

– Det er kanskje et lite sjokk, men jeg er stolt over laget, vår organisasjon og hvordan ting er her. Jeg er stolt over hvor vi er akkurat nå, sa Fleury.

Jonathan Marchessault åpnet scoringene, før Nate Schmidt økte ledelsen med mål som kun var synlig etter at dommerne hadde sett repriser. Cody Eakin fastsatte sluttresultatet til 3-0 i tomt bur og sørget for at Vegas ble bare det tredje laget som vant flere sluttspillserier i sin første sesong.

Toronto Arenas vant Stanley Cup i sin første sesong i 1918, mens St. Louis vant to runder og ble mester i West Division i 1968.

Vegas bygde laget sitt på «overflødige» spillere fra de andre lagene, og ble ledet til semifinale av Fleury, som har vunnet sluttspillet tre ganger med Pittsburgh Penguins. Fleury stengte buret i kamp nummer én og seks mot Sharks, og var også overlegen i overtidsseieren i kamp tre.

Neste lag for Fleury og Vegas ble vinneren av serien mellom Winnipeg og Nashville. Winnipeg leder 3-2 før sjette kamp mandag.

