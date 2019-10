Flo om Solskjær: – Jeg håper virkelig han får beholde jobben

Tore André Flo håper tidligere landslagskollega Ole Gunnar Solskjær får mer arbeidsro som Manchester United-trener etter kun ett tap på de siste sju kampene.

– Det er en veldig tøff jobb han har som trener der borte. Jeg håper virkelig han får beholde jobben.

Det sier Tore André Flo om sin tidligere spissmakker på landslaget Ole Gunnar Solskjær. Solskjær ser ut til å ha fått United-skuta på rett kjøl igjen etter en svært tung start på sesongen, og laget har bare tapt to av de siste elleve kampene i alle turneringer.

Selv om United ikke har imponert stort i enkelte av kampene, har de vunnet to strake bortekamper og gjorde en god figur i 1-1-oppgjøret mot Liverpool i midten av oktober.

JOBBER I CHELSEA: Tore André Flo. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos / NTB scanpix)

Flo jobber med talentutvikling og oppfølging av Chelsea-spillere på utlån. Han forteller at han ikke har mye kontakt med Solskjær, men at han var med Chelsea da de ble knust 0–4 for United i serieåpningen på Old Trafford i starten av august.

– Jeg pratet litt med agenten hans (Jim Solbakken) da jeg var i Manchester, men vi har ikke hatt så mye kontakt, sier Flo til NTB.

– Jeg håper han kan fortsette der og utvikle det han har planer om. Og det virker som om ledelsen vil gi han mer tid.

– Tror du han vil få arbeidsro om det butter imot fremover?

– Du vet aldri i fotballen, det har jeg lært. Men for øyeblikket tror jeg at ledelsen vil gi ham mer tid. Og det håper jeg veldig.

