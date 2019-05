Florentino Pérez: - Ødegaard blir en av Real Madrids store stjerner

Lettet på sløret om nordmannen under spansk radiointervju.

Fremtiden til Martin Ødegaard i den spanske hovedstaden er fortsatt uviss. Tidligere har spanske Marca rapportert at Real Madrid vurderer å låne ut nordmannen, og at Bundesligaen kan være et aktuelt stoppested.

Denne sesongen har Ødegaard herjet i den nederlandske Æresdivisjonen på lån i Vitesse. Det har ført til at spekulasjonene har svirret rundt hva som blir det neste i karrieren til Ødegaard.

Natt til tirsdag avga Real Madrid-president Florentino Pérez et intervju med radiokanalen Onda Cero der han ble spurt om hva han tenkte rundt nordmannen.

- Blir en av de beste

Der var Pérez klar i sin tale om at på Santiago Bernabéu så forventer de fortsatt store ting av 20-åringen fra Drammen:

- Martin Ødegaard er i utvikling. Han kom til Madrid da han var 16, og nå har han fylt 20. Han har vært blant de to-tre beste spillerne i Nederland denne sesongen, sa Pérez til den spanske radiokanalen.

- Jeg er sikker på at han om noen få år er blant de store stjernene i Real Madrid

Ødegaard har, som kjent, fått et innhopp i LaLiga som Real Madrid-spiller. Det kom i 2015 mot Getafe, da han erstattet Cristiano Ronaldo. Siden har han spilt flere Copa del Rey-kamper for klubben.

De siste 2,5 årene har han vært utlånt til nederlandsk fotball. Først med Heerenveen, før han denne sesongen har blomstret under trener Leonid Slutskij i Vitesse.

Denne sesongen registrerte Ødegaard hele 11 scoringer og 12 målgivende for klubben som endte på 5. plass i den nederlandske toppdivisjonen.

KLAR MELDING: Florentino Pérez tror Martin Ødegaard blir en stjerne i Real Madrid.





- Madrid har stor tro på Ødegaard

En av de som har fulgt Ødegaard tettest de siste årene er Petter Veland. Viasport-eksperten er ikke overrasket over kommentarene fra den mektige Real Madrid-presidenten:

- I og med at dette var et radiointervju der Pérez ble spurt direkte om Ødegaard, hadde det vært rart om han ikke hadde hatt et positivt svar etter den meget gode sesongen Ødegaard har hatt, sier Veland til Nettavisen.

POSITIV: Petter Veland tror Florentino Pérez' kommentarer kun har styrket Ødegaards posisjon i Real Madrid. Foto: Øystein Klock (MTG)

- At han deretter, etter eget intitiativ, løfter Ødegaard så høyt som han faktisk gjør, gjør meg enda mer sikker på det jeg har ment hele tiden, selv da løp rundt på gjørmete baner i Baskerland, og ikke fikk det helt til i starten av Heerenveen-oppholdet, nemlig at Real Madrid som klubb har stor tro på Ødegaard på lang sikt.

Selv om Pérez er utelukkende positiv til nordmannen, så gjenstår det, som nevnt, fortsatt å se om Ødegaard spiller i Real Madrid sesongen 2019/2020.

Veland tror at kommentarene fra Pérez fort kan bli en viktig faktor når avgjørelsen skal taes rundt nordmannens fremtid:

- Det svekker i hvert fall ikke muligheten for at han spiller i Real Madrid neste sesong, men slik kontraktssituasjonen er akkurat nå, vil han jo være Real Madrid-spiller også i 2020/2021-sesongen, poengterer Veland.

Det har kommet frem at Ødegaard har signert en ny kontrakt med Madrid, men det har aldri kommet frem hvor lenge den kontrakten er på. Veland er blant dem som tidligere har rapportert at Ødegaards har forlenget sin avtale med Madrid.

Senere har Ødegaard selv bekreftet at han har forlenget sin avtale med Madrid, uten å røpe for hvor mange år han har signert.

- For at Martin Ødegaard skal kunne bli, som Pérez selv sier "en stjerne på Real Madrid om to, tre år", er kanskje spill et annet sted i 19/20 det beste i så måte? Daniel Carvajal, Lucas Vázquez og Marco Asensio er noen eksempler på spillere som har blitt lånt ut eller solgt med tilbakekjøpsklausul, for deretter å returnere til Madrid som bedre, sterkere og mer modne spillere.

- Det avhenger også av hva Ødegaard selv ønsker med tanke på spilletid kommende sesong, og hvordan han ser på muligheten for å få nok spilletid i Real Madrid til at utviklingen hans skal fortsette i samme spor og tempo som i 18/19, sier Veland.