Flores fikk sparken i Watford

Watford sparket sin andre trener for sesongen da de søndag kvittet seg med spanjolen Quique Sánchez Flores.

Flores returnerte som Watford-trener 7. september, men fikk bare ti kamper før han nok en gang fikk sparken. Tapet mot Southampton lørdag etter å ha ledet til pause ble hans siste i trenercomebacket. Det endte med én seier. Klubben ligger helt nederst på Premier League-tabellen etter 14 serierunder.

– Quique er en mann med stor integritet og det var tydelig hvor mye han ønsket å ha en positiv innvirkning. Men til syvende og sist har resultater styrt beslutningen vår, sier Watfords administrerende direktør Scott Duxbury til klubbens hjemmeside.

Sanchez Flores var klubbens fjortende trener siden 2008 og trener nummer 15 i rekken skal snart være på plass. Spanjolen var også hovedtrener i Watford mellom 2015 og 2016.

– Ansettelsen av en ny hovedtrener er nært forestående og med nesten to tredjedeler igjen av sesongen vil vi gjøre alt som er nødvendig for at de kommende månedene skal bli vellykket, fortsatte Duxbury.

Neste kamp for Watford er allerede på onsdag i en tøff bortekamp mot Leicester.

(©NTB)