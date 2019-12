Flugstad Østberg avslører ukjent testløp før Tour de Ski

LENZERHEIDE (Nettavisen): Flugstad Østberg var bare noen centimetere unna pallen, men måtte se seg slått i spurten om tredjeplassen mot svenske Ebba Andersson på lørdagens 10-kilometer i Lenzerheide i Sveits.

Den norske langrennsprofilen var likevel strålende fornøyd med å bli nummer fire på den første etappen av Tour de Ski.

På grunn av helsemessige årsaker var rennet Østbergs første for sesongen, men det var lite som tydet på at 29-åringen har vært satt på sidelinjen de siste ukene.

I mål var hun nemlig kun 13,1 sekunder bak vinner Therese Johaug, og er dermed fortsatt for fullt med i kampen om sammenlagtseieren.

- Det var vanvittig artig. Det var så morsomt som jeg hadde håpet at det skulle være og bedre resultat enn jeg hadde turt å håpe på, sier Østberg til Nettavisen etter løpet.

TILBAKE: Therese Johaug gleder seg over at Ingvild Flugstad Østberg endelig er tilbake på startstreken. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

29-åringen har måttet bruke de siste ukene på å samle overskudd og har fulgt en spesialsydd plan for å komme tilbake.

Landslagstrener Ole Morten Iversen fortalte nylig til Nettavisen at Østberg har vært bekymret for hvordan det hele ville påvirke hennes form.

Etter lørdagens løp avslører også Østberg at hun senest forrige helg ikke var spesielt positiv da hun gikk et testløp hjemme på Gjøvik.

Alene på Øverby Skistadion prøvde 29-åringen å få svar på hvordan det stod til med formen, men det gikk ikke slik hun hadde håpet.

- Det var forferdelig dårlig, sier Østberg.

Hun forklarer at hun gikk i 10-12-kilometer i regn og tunge forhold.

- Da jeg tenkte jeg at «det må bli bedre enn det her», forteller 29-åringen til Nettavisen.

Og det ble det altså til de grader med fjerdeplass i Lenzerheide.

Spesielt imponerende er det ettersom Østberg måtte starte langt bak i feltet på grunn av manglende verdenscuppoeng denne vinteren.

Sammen med Ebba Andersson kjempet Østberg seg fremover i den trange løypa i Sveits.

- Jeg prøvde å beholde roen så mye som mulig. Jeg følte at jeg klarte det bra, forteller Østberg.

Johaug glad for å se Østberg tilbake

Løpet imponerte flere av konkurrentene, men ingen virker å være særlig overrasket over at 29-åringen hevdet seg i toppen allerede i sesongens første renn.

Therese Johaug er blant dem som lar seg begeistre.

- Det er kjempebra. Det er veldig artig å ha henne tilbake igjen. Hun har vært i veldig bra form i hele sommer og høst. Hun har trent mens hun ikke har gått skirenn. Jeg er ikke overrasket over at hun gjør det såpass bra, sier Johaug til Nettavisen.

Lørdagens vinner tror ikke at Østberg har tatt noe skade av noen uker på sidelinjen.

- Man er mer sulten. Vi er så gjennomtrent. Jeg var selv ute i to sesonger og kom tilbake uten å ha gått konkurranser. Man har hardøkter, langturer og hurtighetsøkter likevel, forklarer Johaug.

Heller ikke Astrid Uhrenholdt Jacobsen er overrasket over Østbergs lovende start på touren.

- Jeg er ikke kjempeoverrasket. Ingvild har vært solid på trening stort sett hele tiden de siste årene. Hun er i tillegg veldig god på mellomhøyde. Det er egentlig der hun skal være. Det er gledelig å se at hun fungerer bra. Håper at hun kan holde seg der og kan finne gode løsninger for hvordan hun skal gjøre det videre, sier Jacobsen som selv ble nummer fem lørdag.

Østberg kan ikke love at hun går hele touren