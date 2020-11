Flugstad Østberg dropper kommende sesong - satser mot OL i 2022

Den norske langrennsprofilen har bestemt seg for å ikke gå skirenn den kommende sesongen.

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriver Ingvild i e-posten, ifølge lokalavisen.

Flugstad Østberg har hatt noen trøblete måneder den siste tiden. I mars avslørte hun at hun hadde pådradd seg et tretthetsbrudd i den ene hælen.

I slutten av juli kom det enda en nedtur for 30-åringen, et nytt tretthetsbrudd.

Stor motivasjon

«Motivasjonen og viljen er det ingenting å si på, og det skal jeg bruke for alt det er verdt i jobben som skal gjøres i tida som kommer. De siste ukene har jeg gått mer og mer på rulleski/ski og det har vært helt herlig!", skriver hun videre i en epost Oppland Arbeiderblad har fått tilgang til.

Flugstad Østberg har den siste uka vært på Beitostølen og trent på ski. I forkant av Beitosprinten i fjor fortale hun at hun hadde fått startnekt som følge av helsemessige årsaker.

Gjøvik-jenta har vært en av de beste langrennsløperne i kvinneklassen de siste årene. Hun vant Tour de Ski 2018/19-sesongen og tok hele fem medaljer (tre sølv og to bronse) i fjorårets Ski-VM i Seefeld.

