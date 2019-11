Flugstad Østberg får ikke gå sesongstarten av helsemessige årsaker

Helsemessige årsaker gjør at Ingvild Fugstad Østberg (29) ikke går sesongåpningen i langrenn.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Det meddelte 29-åringen gråtkvalt på en pressekonferanse torsdag.

- Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er helsemessige årsaker der ikke alle krav i helseattesten er innfridd, som igjen vil si at det beste for meg er å stå over skirenn, sier 29-åringen til Nettavisen og andre medier på Beitostølen.

- Nå trenger kroppen litt tid på å komme seg på plussiden. Jeg har det fint og er stort sett i godt humør, men det er selvfølgelig veldig kjedelig ikke å få gå skirenn de neste ukene, sier Østberg og understreker at helsen trumfer alt.

- Helsa trumfer alt

- Derfor må starten av sesongen gå uten meg, både her og i Ruka.

Flugstad Østberg sier at hun ønsker å være så åpen og ærlig som mulig om temaet, uten å gå inn i hver minste detalj.

- Jeg prøver også å være bevisst på min rolle som potensielt forbilde for andre, og håper fortsatt å kunne være det. Jeg tror og håper jeg har noen grunnleggende verdier som er sånn noenlunde hvert fall. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde trengt å ha den seansen med dere nå, men nå er situasjonen sånn og da får jeg ta de kneikene og utfordringene jeg møter på, og prøve å komme sterkere tilbake senere.

- Toppidrett er brutalt på sin måte

- Tror du dette er et større problem for kvinnelangrenn, eller er dette et individuelt tilfelle?

- Nå skal ikke jeg sitte her og lage en greie for flere enn meg, men det er jo et tema som er aktuelt både i langrenn og andre idretter også. Som sagt, toppidrett er brutalt på sin måte og du kaller det et problem, men det er kanskje ikke det jeg vil kalle det. Det er ulike utfordringer som finnes, og den delen her er også en del av det å være toppidrettutøver. Det ligger mer bak enn det jeg klarer å forklare akkurat her og nå. Det er ikke en enkel ting eller en enkel faktor, men temaet gjelder mest sannsynlig mer enn bare meg, forteller Flugstad Østberg til Nettavisen.

På Beitostølen skal langrennsløperne gå sprint fredag, og distanserenn lørdag og søndag. Under verdenscupåpningen i Ruka går Østberg glipp av to 10-kilometere. Dermed kan hun gå glipp av dyrebare poeng i verdenscupsammendraget, som Østberg vant sist sesong.

Østberg leverte eventyrlige resultater forrige sesong. Som fjerde langrennskvinne i historien reiste hun hjem fra et VM med fem medaljer etter å ha tatt tre sølv og to bronsemedaljer i Seefeld.

Marit Bjørgen, Jelena Välbe og Marjo Matikainen hadde klart den sjeldne bragden før 29-åringen.

På toppen av det hele vant hun også verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski.

På Østbergs merittliste står blant annet også VM-gull i lagsprint fra Falun i 2015, samt OL-gull i stafett (2018) og lagsprint (2014).