Flugstad Østberg før Tour de Ski: - Vet ikke helt hva slags form jeg er i

Ingvild Flugstad Østberg snakket med pressen for første gang etter at hun fikk startnekt.

LENZERHEIDE/OSLO (Nettavisen): Den norske langrennsstjernen er tilbake i verdenscupsirkuset etter at hun i november avslørte at hun hadde fåttstartnekt som følge av helsemessige årsaker.

Fredag stilte hun til pressekonferanse i Lenzerheide i Sveits i forbindelse med åpningen av Tour de Ski.

Det var en smilende Flugstad Østberg som møtte pressen sammen med Sergey Ustiugov og Stina Nilsson.

- Det er godt å være tilbake, og se alle sammen. Å gå på ski med de andre utøverne, og å ha det moro med ski. Det var en rar følelse å ikke være i Ruka eller på verdenscupåpningen, men nå ser jeg frem til å starte, sa Flugstad Østberg under den samlede presseseansen.

Hun gjorde det klart at hun ikke er helt sikker på hva slags form hun er inn mot touren.

- Jeg vet ikke helt hva slags form jeg er i, eller hvordan rennene går, men jeg er først og fremst veldig glad for å være tilbake og å endelig kunne starte sesongen igjen.

- Jeg har sett frem til rennene, men helsen min har vært det viktigste, og jeg måtte være klar. Tour de Ski er en utfordrende turnering, og jeg elsker å konkurrere og elsker å delta i Tour de Ski. Mitt fremste mål er å få noen konkurranser, gå på ski og ha det gøy.

- Ikke optimalt

Til norsk presse var hun tydelig på at hun ikke har fått den optimale oppladningen til touren:

- Jeg kunne vært bedre forberedt, men nå må jeg ta det for det der. Jeg har et godt grunnlag. Om jeg er optimalt forberedt, vet jeg ikke om jeg kan si jeg er. Første skirenn, som som regel er på Beito, føles ikke alltid så godt selv om man er i bra slag. Jeg vet ikke om jeg skal bedømme etter ett eller to renn, men jeg håper på gode svar, sa Flugstad Østberg.

Hun forteller også at hun har fulgt med på alt som har skjedd i rennene der hun ikke har stått på startstreken selv:

- Det har vært litt av hvert. Jeg har hatt det veldig greit, men det har vært veldig spesielt å se på skirenn på TV. Jeg har fulgt de andre og synes det er moro, men der var de og der satt jeg å så på TV. Jeg har hatt lyst til å gå, men jeg har gjort de tingene som har gjort at jeg kan komme tilbake. Det er veldig deilig.

Av tingene hun har gjort for å bli klar til Tour de Ski nevner hun ting som å ta ned treningsbelastningen, og ha vært mindre på reise. I tillegg har hun fått god oppfølgning fra helseteamet.

I etterkant av Flugstad Østbergs startnekt var det flere medier som slo situasjonen hennes stort opp. Det har hun forståelse for:

- Jeg vet at langrenn er populært, på godt og vondt, og jeg visste hva fokuset og overskriftene kom til å bli. Jeg var forberedt på det mentalt, og så prøvde jeg å kunne si så mye jeg følte var riktig, og samtidig si nok. Samtidig er det noe som er personlig som ikke alle har krav på å vite. Jeg følte respekt for det til en viss grad, sier Flugstad Østberg, som heller ikke ønsket å fokusere på de kritiske røstene rundt hennes valg om å ikke åpne opp om alle detaljer rundt hennes situasjon:

- Jeg tror de fleste som var kritiske ikke ville gått ut med sine personlige helseopplysninger. Om de hadde snudd på det så hadde de kanskje skjønt det de også. Jeg har heller prøvd å fokusere på den støtten jeg har fått, og jeg forsøkte å være så åpen som overhode mulig.

Hun var også tydelig på at det er vrient å ikke sette favorittstemplet på Therese Johaug, spesielt da hun er åpen om at hun sliter med å finne svakheter hos jenta fra Dalsbygda:

- Det har jeg ikke klart å finne. Det har vært vanvittig skigåing. Jeg blir vanvittig motivert og inspirert, Therese har vært i en egen klasse. Jeg vet hvor sterk hun har vært i år og mange år, så det er vanskelig å finne svakhetstegn.

Hun åpnet også opp om følelsene i og rundt situasjonen da hun ble nektet å stå på start på Beitostølen:

- Jeg hadde gleda meg veldig til å starte sesongen, og det var kjedelig å ikke få gå. Så var det den biten med å føle at man var et dårlig forbilde. Det stakk mest for min del. Man føler man gjør en del bra som kan være til inspirasjon, men så raser det litt sammen.

- Jeg har kanskje ikke gjort alt riktig dersom jeg ikke får stå på start, men jeg vet ikke om det skal defineres som rett og galt. Jeg har prøvd å gjøre de riktige tingene for å være her.

Da hun ble spurt om hun hadde en melding direkte til det norske folk satt latteren løst hos Flugstad Østberg.

- Det høres ut som jeg har gjort noe kriminelt! Jeg håper de fortsatt kan heie på meg, og jeg kan være til inspirasjon for unge og gamle. Det er vel budskapet.

Startnekt

Det var i forbindelse med den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen i slutten av november at Flugstad Østberg på en pressekonferanse fortalte at hun ikke hadde fått godkjent sin helseattest.

Norges Skiforbund krever at utøverne må ha en godkjent helseattest for å få lov til å stille til start i konkurranser.

Østberg ville ikke gå i detalj om hva som var årsaken til at hun hadde fått startnekt, men gjorde det klart at hun måtte samle overskudd igjen for å kunne returnere til verdenscupen.

Landslagstrener Ole Morten Iversen har tidligere forklart til Nettavisen at situasjonen var sammensatt og at Østberg med hjelp avlandslagets helseteam har kjørt et eget treningsopplegg de siste ukene.

Iversen antydet til Nettavisen i starten av desember at han trodde Østberg kunne bli klar til Tour de Ski og like før jul kom gladbeskjeden om at den norske langrennsstjernen var tatt ut til den kommende touren.

Tour de Ski starter lørdag

Det betyr at Flugstad Østberg får muligheten til å forsvare fjorårets sammenlagtseier i Tour de Ski.

Lørdag starter kvinnene touren med 10-kilometer friteknikk i sveitsiske Lenzerheide, før det arrangeres sprint samme sted søndag. Tour de Ski fortsetter så i italienske Toblach og avsluttes i Val di Fiemme.

Therese Johaug deltok ikke i touren forrige sesong, men stiller til start denne vinteren. Johaug har vært suverent best i verden på distanse denne vinteren og regnes som den store favoritten til å vinne den kommende utgaven av Tour de Ski.