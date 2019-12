Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert

Fokuset på fluor og skismurning har ført til at salget av åndedrettsmasker har eksplodert i Norge. – Folk må skremmes, sier smøresjef.

– Vi har solgt oss tomme for åndedrettsmasker og satt i gang ekstraproduksjon, sier markedssjef i Skydda Norge, Karoline Klatran.

Årsaken til det eksplosive salget skyldes den siste tids medieoppmerksomhet om helserisikoen knyttet til fluor og skismøring, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fluor brukes for å forbedre gliden i langrennssporet, og forskning viser at foreldre og smørere i klubber er utsatt for de helsefarlige fluorforbindelser.

Inntrykket til smøresjefen i Asker Skiklubb, Vegard Kvisle, er at bevisstheten i landets skiklubber har økt etter at problematikken ble løftet i mediene.

– Særlig de siste ukene og månedene med oppslagene i Dagbladet , og det som har ledet fram til forbud for alle fra neste år. Så det har blitt økt fokus og mer bruk, men jeg er litt redd for at folk vil slappe litt av igjen og fjerne maskene når fluorforbudet trer i kraft.

For selv med et forbud mot fluor vil det fortsatt innebære en helserisiko å stå i smørebua.

Må skremmes

– Du har fortsatt støv og løsemidler, så man må fortsatt bruke masker. Hvis du hører på hva Folkehelseinstituttet sier om voksstøv, så tenker de at støv er mye av årsaken til kols blant smørerne, sier Kvisle, som ikke synes det er rart at det er økt etterspørsel etter masker.

- Har dere vært litt slapp bruk av masker tidligere i klubbene?

– Jeg tror folk må skremmes litt. Det er litt påfallende at man leser historier om folk som har blitt påvirket og hatt det de kaller fluor-sjokk, og så har de likevel ikke vært påpasselige med å bruke masker. Folk må virkelig skremmes, sier smøresjefen.

Eksplodert

Og kanskje er folk skremt, kanskje har de innsett alvoret. Skydda opplyser at de bare den siste måneden har solgt rundt 700 åndedrettsmasker til bruk i forbindelse med skismøring.

– Dette er et produkt som vanligvis selges mot industri, og da går det normalt 100-200 masker i måneden, så nå har det eksplodert, sier Klatran.

EU har vedtatt et forbud mot produksjon og omsetning av fluorstoffet PFOA, som har vært viktig i skismurning, med virkning fra 2020. Og nylig innførte Det internasjonale skiforbundet (FIS) et forbud mot bruk av alle typer fluorholdige produkter fra neste sesong.

