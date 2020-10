Fluorforbudet utsettes i langrenn og skiskyting: – Behov for ytterligere testing

Det blir likevel ikke forbud mot fluorsmurning i verdenscupene i langrenn og skiskyting kommende vinter. Det skal i stedet innføres fra 2021/22-sesongen.

Det besluttet de internasjonale forbundene FIS og IBU fredag. Bakgrunnen er at testutstyret fortsatt ikke er tilfredsstillende nok til å bli klart i tide til sesongåpningen.

– Det har vært positiv progresjon på utviklingen av testapparatet de siste ukene, men det er fortsatt behov for ytterligere testing og utvikling før det kan tas i bruk i konkurranser. Av den grunn lå det i kortene at innføringen av fluorforbudet ville bli utsatt, sier skipresident Erik Røste.

I tillegg til å være en del av styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS), er Røste også medlem i arbeidsgruppen som har anbefalt å utsette forbudet mot bruk av fluorprodukter i skismurning.

Må garantere rettferdige løp

Kort tid før FIS bekreftet utsettelsen, gikk Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ut med at forbudet også blir satt på vent i deres konkurranser kommende sesong.

– Vi står fortsatt bak kampen mot all bruk av fluorsmurning i alle våre konkurranser. Samtidig har vi en plikt til å beskytte integriteten til våre konkurranser og sørge for at de blir rettferdige. Siden det er så kort tid fram til sesongåpningen, kan ikke testapparatet garantere den nøyaktigheten vi krever. Vi er derfor nødt til å utsette innføringen av forbudet, sier IBU-president Olle Dahlin.

FIS vedtok fluorforbudet i november i fjor. Det ble gjort av hensyn til klimaet og smørernes helse og arbeidsmiljø. Mange i skiskytter- og langrennsmiljøet har vært kritiske til å innføre et slikt forbud allerede denne vinteren.

– Vi var klar over at det var en stram tidsramme for å utvikle et helt nytt testapparat til å avsløre fluor under skiene. Koronaepidemien hjalp ikke på situasjonen. Jeg forstår derfor frustrasjonen og bekymringen som både smørere og utøvere har uttrykt i det siste, sier Røste.

– I dag opplever jeg at det er stor enighet i skimiljøet om at fluor skal bort fra skisporten, men at det har vært bekymring for at det skal implementeres før en er 100 prosent sikker på en testmetode, sier Røste.

Forbudt opp til og med 16 år

I juni besluttet det norske skistyret å innføre et totalt fluorforbud i Norge. Fredagens utsettelse gjør at det blir satt på vent også for juniorløpere, men forbudet vil fortsatt gjelde utøvere i alle grener opp til og med 16 år.

Allerede tidligere i uken gikk Finlands smøresjef i langrenn, Martin Norrgård, ut og sa at han visste hvilken vei det bar i spørsmålet om fluorforbudet.

– Ryktene nådde oss sist uke, og det her tar jo litt luften ut av en. Vi har vært tvunget til å planlegge ut fra at forbudet står der, og vi har vært veldig forsiktige når vi smører og tester utstyr. Vi har skuret smørebodene helt fri for fluor. Derfor kjennes det som om vi har gjort mye unødvendig arbeid, sa Norrgård til SVT.

