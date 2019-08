Fly med langrennslandslaget måtte snu i lufta

Venter på å få starte høydetreningen i Frankrike.

Det ble ingen optimal start for deler av langrennslandslaget som onsdag skulle vært på plass i Font Romeu for å begynne høydesamlingen inn mot den neste sesongen.

Etter planen skulle de ha vært i lufta 08:30 på vei til Barcelona, og så senere kjørt videre til Frankrike, men etter meldinger om teknisk feil, så måtte flyet ned på bakken igjen.

VG rapporterte først om saken som rammer langrennsprofiler som Therese Johaug, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Til Nettavisen forteller langrennssjef at til tross for kaoset med Norwegian, så er de ved godt mot:

- Vi har vært her lenge og vi prøver å holde humøret oppe. Så vi sier at det bare er noen forsinkelser, sier en lattermild Bjervig.

- Det var har vært noen tekniske feil med flyet, så det returnerte. Så har man forsøkt å reparere den tekniske feilen og vi gikk ombord i flyet igjen. Da var tydeligvis ikke den feilen løst, så da ble vi stående på rullebanen i lang tid.

Norwegian har valgt å beklage den uforutsette episoden ovenfor sine kunder:

- Vi har hatt noen tekniske utfordringer på den maskinen. Det ble lang ventetid. Men nå ser det ut som vi har to Norwegian-maskiner på plass som skal fly til Barcelona i natt, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, til VG.

Langrennsjentene har valgt å dokumentere den noe uheldige opplevelsen på sosiale medier, der de har lagt ut flere bilder på sin «story» fra onsdagens hendelse.

VENTING: Langrennsjentene har valgt å dokumentere ventingen på Gardermoen Foto: https://www.instagram.com/stories/langrennsjentene1/

TÅLMODIG: Langrennslandslaget har vært på Gardermoen siden klokka 7 i morges. Foto: (https://www.instagram.com/stories/langrennsjentene1/)

UT: Langrennslandslaget har boardet flyet to ganger, og begge gangene måtte de ut av flyet. Foto: (https://www.instagram.com/stories/langrennsjentene1/)

Bjervig er uansett tydelig på at selv om situasjonen er ergerlig, så har de forståelse for at uforutsette ting kan forekomme med flyvninger.

De finner uansett trøst i tre ting:

- Galgenhumor, pizza og cola. Det tror jeg har hjulpet godt på. Foreløpig er humøret på topp, sier Bjervig, som sier at de har fått flere meldinger om at de er på vei opp i lufta.

Foreløpig har de fått beskjed om at den nye flytiden er 22:30.

Bjervig er også tydelig på at selv om oppkjøringen blir litt forsinket, så skal det ikke ha noen ting å si inn mot den nye sesongen. Han er uansett tydelig på at dette fort kan bli en liten belastning den neste tiden:

- Når det er blitt en så lang reise, så må vi passe på utøverne og se til at de tar det litt roligere i morgen enn hva som var planlagt. Dermed får de hentet seg inn, men det har ingenting å si på resultatene til vinteren.

- Så dette blir ikke noe man kan skylde på om resultatene sulle gå i mot dere?

- Jo, det er mulig jeg skylder på det om de ikke går fort nok, humrer Bjervig.